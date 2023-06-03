"Удары по максимуму": эксперт дал тревожный прогноз насчет новых атак РФ

Россияне пытаются выйти из репутационного позора, считает Александр Коваленко.

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/ Минобороны РФ, Facebook Коваленко

Массированные удары РФ по Киеву могут быть связаны с желанием оккупантов РФ доказать то, что ЗРК Patriot якобы не способны перехватывать их ракеты, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Для этого был нанесен удар "Кинжалами", они были уверены, что эту ракету невозможно было перехватить. Но эта уверенность оказалась блефом, ее перехватили и уничтожили, после чего россияне ударили "Искандерами", которые тоже были уничтожены", — цитирует его ТСН.

Эксперт говорит, что это стало большой рекламой для ЗРК Patriot, сокрушительным репутационным ударом по российскому ракетостроительству.

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"В то же время появилось документальное подтверждение того, что в Херсонской области был уничтожен С-400. Россияне пытаются выйти из этого репутационного позора, поэтому будут продолжать давить ударами по Киеву, чтобы хоть как-то достичь своей цели, чтобы уничтожить хотя бы одну установку", — отметил он.

На вопрос о том, сколько ракет готовы потратить для этого россияне, Коваленко ответил нам так: "Они готовы наносить удары по максимуму. Июнь еще будет жарким для Украины".

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетный удар по Киеву

Напомним, оккупанты РФ резко активизировали атаки на Киев. Противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования по ОТРК "Искандер". Силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 из 10 выпущенных ракет, однако вследствие воздушного боя в Деснянском районе Киева погибли две женщины и 9-летняя девочка, которые находились в это время на улице, пытаясь попасть в закрытое бомбоубежище. Получили ранения еще 12 мирных жителей в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Повреждены поликлиника, детский сад, многоквартирные жилые дома, автомобили.

В ночь на 30 мая 2023 с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны сбиты на подступах к Киеву.

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