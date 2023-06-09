"Пояс безопасности" для Украины на территории РФ будет через несколько лет – Свитан

Зоной безопасности для Украины станут 5 российских регионов. Помимо нынешних событий в Белгородской области, скоро начнутся рейды в Брянскую и Курскую области.

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"Пояс безопасности" для Украины на территории РФ будет через несколько лет, отмечает Свитан/ коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скрин

"Пояс безопасности" для Украины на территории регионов страны-агрессора России может появиться через несколько лет. А параллельно с этим в РФ начнутся процессы распада. 21 республика в составе Российской Федерации может заявить о своем суверенном самоопределении.

Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду. По его словам, поясом безопасности для Украины могут стать 5 российских регионов – Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области.

Свитан отмечает, что помимо событий, которые сейчас происходят в Белгородской области, в ближайшее время также будут рейды в Брянскую и Курскую области.

"В Воронежской и Ростовской областях события будут разворачиваться после того, как украинские войска освободят Донбасс или отрежут Донецкую и Луганскую области от России. Один из вариантов освобождения Донбасса – выход на Луганск вдоль Северского Донца с продвижением на Дон и Ростов. Если удастся осуществить маневр, могут появиться республики в Ростовской области или на Кубани, а дальше, возможно, присоединится Ставропольский край", – отмечает Свитан.

Он подчеркнул, что мировое сообщество поддержит такой пояс безопасности, который будет представлен новыми республиками или землями. Свитан отметил, что у народов России есть право на самоопределение, и они сделают свой выбор.

"Быстро ничего не будет, понадобится время. Подобные процессы не происходят спонтанно. Думаю, на это уйдет несколько лет. Параллельно начнется распад Российской империи, и появятся свободные Бурятия, Байкал или же Татарстан, Ичкерия, Башкирия, Ингрия...", – отметил полковник запаса.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Также он подчеркнул, что в стране-агрессоре России есть много течений, которые в конце концов разорвут империю изнутри. В конце концов 21 республика, которая входит в состав РФ, может заявить о своем суверенном самоопределении (Российская Федерация состоит из 83 субъектов, 21 из которых являются республиками, в целом республики занимают 28,6% территории России – ред.).

Смотрите видеоверсию интервью с Романом Свитаном:

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что ВСУ должны подтолкнуть страну-агрессора Россию к падению режима российского диктатора Владимира Путина и до полного развала государства-оккупанта. Если не удастся одержать полную победу над Кремлем, то нынешняя война точно будет не последней.

В то же время экс-нардеп, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош отмечает, что распад России станет главным гарантом того, что Украину в ближайшие десятилетия не постигнет новая большая война. Однако это не значит, что на наше государство не будут караулить новые опасности. Будет существовать опасность со стороны новых образований, на которые распадется РФ. Чтобы обезопасить Украину, нужно отрезать этим новым образованием доступ к Черному морю.

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что контрнаступление ВСУ может запустить в РФ период полураспада, а затем и распада. В лучшем для Кремля случае после начала наступления защитников Украины в РФ может измениться политический режим, но после этого всё равно произойдет распад страны-оккупанта.

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