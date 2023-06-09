"Переговоры невозможны": Путин натравил на себя Запад подрывом Каховской ГЭС – генерал

Запад хочет или свергнуть режим Путина, или демилитаризовать РФ и добиться уплаты компенсаций Украине. Если Путину спустить с рук шантаж, агрессия продолжится.

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Путин натравил на себя Запад подрывом Каховской ГЭС, отмечает Маломуж/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Страны НАТО и другие ключевые государства мира уже никогда не согласятся на переговоры со страной-агрессором Россией на ее условиях. Они не позволят, чтобы шантаж российского диктатора Владимира Путина сработал, ведь тогда глава Кремля может продолжать свою агрессию и распространить ее не только на Украину, но и на другие государства.

Поэтому вариант переговоров уже не рассматривается, тем более после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Теперь Запад хочет либо свергнуть режим Путина, либо ослабить и демилитаризовать Россию. Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Ключевые страны мира, прежде всего страны НАТО, уже никогда не согласятся на переговоры на условиях России. Они понимают, что, шантажируя Запорожской АЭС или ядерным оружием, Путин будет продолжать агрессию не только против Украины, но и, возможно, стран НАТО", – подчеркнул Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Запад понимает, что он должен одержать победу над Путиным. В противном случае пострадает не только Украина, но и западные страны.

"То есть сейчас Западом не рассматривается вариант переговоров – стоит вопрос о свержении путинского режима или ослаблении его путем поражения в войне, после чего смогут быть выдвинуты жесткие условия по демилитаризации России и уплате компенсаций Украине. Следовательно, Запад вынужден либо одержать победу над Путиным, либо пострадает не только Украина, но и западные страны. Террорист (а Россия, которая совершает акты террора против мирного населения, является террористом) должен быть уничтожен", – отметил генерал армии Украины.

Он подчеркнул, что если оставить террориста Путина в покое, то он и дальше будет продолжать проводить свою агрессивную политику и будет играть по своим правилам, потому что посчитает, что он выиграл войну.

"Почти весь мир сейчас признает, что Россия является угрозой для всех. Поэтому усилия большинства политиков мира направлены на то, чтобы нейтрализовать эту угрозу и путем поддержки Украины, и путем воздействия по линии спецслужб. Мир стремится нейтрализовать угрозу применения ядерного оружия, поэтому будет предпринимать все возможные действия, которые ограничат способность РФ к обороне", – подытожил Маломуж.

Путин постепенно теряет власть в РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин потерял прежнюю власть в РФ. В стране началась очень серьезная борьба между государственными и частными армиями, а бизнес-партнеры Путина уже ему не верят.

Также ранее новостное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что элита РФ недовольна Путиным и его шансами в войне. Российскую элиту охватило настроение уныния относительно перспектив войны, которую Путин развязал в Украине. Даже самые оптимистичные кремлевские чиновники видят в "замороженном" конфликте наилучший доступный результат для страны-агрессора.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что Путин и его окружение думают, что подрыв Каховской ГЭС остановит украинские войска. Маломуж заявил, что в России оставалось три козырные карты. Первая из них – подрыв Каховской ГЭС, и эту карту РФ уже использовала. Вторая – шантаж ядерной угрозой, третья – использование ядерного оружия.

Смотрите видео, что советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о том, что подрывом Каховской ГЭС Россия начала новый тип войны:

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