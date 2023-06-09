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На войне с оккупантами Винничина потеряла еще четырех своих защитников

Анна Ярославская
9 июня 2023, 11:29 обновлено 9 июня, 11:54
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Домой на щите возвращаются Руслан Писаревский, Иван Василенко, Павел Савлук и Андрей Павлишинец.
Павшие украинские воины
Винницкая область получила сразу четыре трагических известия / Коллаж: Главред, фото facebook.com/tulchinrda

В боях с российскими оккупантами погибли четыре защитника Украины из Винницкой области. Домой на щите возвращаются Руслан Писаревский, Иван Василенко, Павел Савлук и Андрей Павлишинец.

Солдат Руслан Писаревский погиб 7 июня 2023 в результате вражеских артиллерийских обстрелов возле населенного пункта Преображенка Запорожской области, сообщили в Facebook Тульчинской районной военной администрации.

Руслан родом из села Черномын Песчанского общества. Защищал Украину в составе первой артиллерийской батареи. Герою навсегда останется 40 лет.

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"Руслан Дмитриевич навсегда останется в памяти тех, кто его знал, мужественным сыном украинского народа, отважным воином, добрым и верным другом, человеком с большим сердцем, полон сил и энергии", – сообщила Тульчинская районная военная администрация.

Руслан Писаревский
Руслан Писаревский погиб 7 июня на Запорожском направлении / Фото facebook.com/tulchinrda

В Тульчинской РВА сообщили также о трагической гибели старшего солдата Ивана Василенко. Защитник Украины попал под минометный обстрел оккупантов и получил ранения, несовместимые с жизнью. Погиб 5 июня в Белогоровке Луганской области. Герою навсегда останется 37 лет.

Руслан родом из живописной Кирнасовки в Тульчинской общине. На фронте был водителем 4 аэромобильного отделения 1 аэромобильного взвода 3 аэромобильной роты.

"Наш Герой-защитник отдал свою жизнь, чтобы спасти нашу страну и каждого из нас... В скорби и молитве низко преклоняем головы, чтим память верного Сына Украины", – говорится в сообщении.

Иван Василенко
Иван Василенко погиб 5 июня в Белогоровке Луганской области / Фото facebook.com/tulchinrda

Солдат Павел Савлук погиб 4 июня возле населенного пункта Новополь в Донецкой области в результате вражеского авиаобстрела.

"Погибают молодые, мотивированные, лучшие. Сегодня получили очередное уведомление о потере достойного сына Украины и патриота. Вражеский оккупант оборвал жизнь Савлука Павла Петровичу, 18 ноября 1983 года, жителя пгт. Кирнасовка Тульчинской общины", - говорится в сообщении.

Павел Савлук защищал Украину в составе противотанковой роты огневой поддержки. Герою было 39 лет.

"Когда враг коварно зашел на нашу территорию, Павел Петрович встал на защиту Родины. Защищая свою семью, территориальную целостность государства, за которое он отдал жизнь в расцвете сил. Ему теперь навеки 39. Такова страшная цена мира и воли, цена приближения победы", - добавили в РВА.

Павел Савлук
Павел Савлук / Фото: facebook.com/tulchinrda

Андрей Павлишинец погиб 6 июня в Запорожской области. За пять дней до этого Герою исполнилось 39 лет.

Андрей был родом из села Сальник Калиновской общины. До войны работал на одном из частных предприятий Калиновки. Вместе с женой воспитывал двоих детей, строил дом для семьи, мечтал о счастливой жизни.

В первые же дни войны мужчина добровольцем пошел в военкомат. В мае 2022 года был мобилизован в армию.

"За год службы Андрей Павлишинец побывал в самых горячих точках Украины, неоднократно рисковал жизнью и здоровьем, был тяжело ранен, но до последнего своего вздоха остался верен военной присяге. У Героя остались отец, жена, двое детей и брат", – сообщили в Калиновском городском совете.

Андрей Павлишинец
Андрей Павлишинец погиб 6 июня в Запорожской области / Фото: kalynivska-objednana-gromada.gov.ua

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб радиотелефонист батальона морской пехоты ВСУ Юрий Пивовар. В сентябре воину должно было исполниться 38 лет. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая возле села Покровка в Днепропетровской области.

Также на войне с российскими оккупантами погиб 36-летний матрос Владимир Вавелюк. Воин Военно-морских сил ВСУ был из Камень-Каширского на Волыни. Свой последний бой защитник Украины принял в Донецкой области.

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