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Шольц, Макрон и Дуда поедут в Париж обсудить гарантии безопасности Украины - Politico

Анна Ярославская
9 июня 2023, 12:33 обновлено 9 июня, 12:37
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Лидеры Германии, Франции и Польши планируют также обсудить членство Украины в НАТО.
Олаф Шольц, Анджей Дуда, Єммануєль Макрон
Шольц и Дуда поедут на встречу с Макроном / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

В понедельник, 12 июня, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда отправятся в Париж в для переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Во время встречи в Париже лидеры государств планируют обсудить членство Украины в НАТО и гарантии безопасности Украины. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на информацию нескольких французских официальных лиц.

На прошлой неделе Макрон призвал предоставить Украине "надежные, конкретные и ощутимые" гарантии безопасности и заявил, что Украине следует предложить "путь к членству в НАТО".

Канцлер Шольц был более острожен в заявлениях. Он сказал, что внимание должно быть сосредоточено не на членстве, а на том, "как мы, как отдельные лица, можем поддержать Украину".

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Польша, в свою очередь, неоднократно призывала предоставить Украине надежные гарантии безопасности. Во вторник Анджей Дуда встретился с несколькими лидерами членов НАТО в Восточной Европе, чтобы обсудить войну в Украине и ее просьбу о вступлении в альянс.

Издание отмечает, что хотя существует широкое понимание того, что Украина не сможет присоединиться, пока она находится в состоянии войны с Россией, члены НАТО расходятся во мнениях относительно того, как они должны реагировать на нынешнее стремление Киева к членству в Альянсе.

По мнению французского дипломата, членам НАТО необходимо послать сильный сигнал России в тот момент, когда Украина переходит в контрнаступление.

"Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, есть риск, что мы не придем… к единому заявлению, и это, очевидно, будет самым большим подарком, который мы могли бы сделать России", — сказал дипломат.

Также ожидается, что лидеры обсудят другие темы, такие как европейский суверенитет и оборона.

Членство Украины в НАТО

Украина официально вступила в киберцентр при НАТО. В Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, знаменующий официальное присоединение Украины к центру.

В мае парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО, за это проголосовали 92 депутата из 101.

Сенат Польши единогласно поддержал вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением, уверены польские сенаторы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией. На саммите НАТО в июле страны Альянса могут согласовать многолетнюю программу военно-технической помощи для Украины.

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