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Украина достигла прогресса на южном направлении, но имеет потери техники – Bloomberg

Алёна Воронина
9 июня 2023, 14:26 обновлено 9 июня, 14:29
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В издании заявили о "значительных" потерях техники с украинской стороны. В частности сообщается, что российские оккупанты уничтожили первый танк Leopard 2A4.

Украинские военные
Украина достигла прогресса на южном направлении, но имеет потери техники/ коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, 95 ОМБР Холодный Яр

Украинские военные на этой неделе во время боевых действий добились успеха на южном направлении. Однако защитники Украины имеют "значительные" потери техники.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного европейского чиновника. При этом в издании отмечают, что пока неизвестно, являются ли такие действия Украины уже началом ожидаемого крупного наступления, или это просто попытка выявить слабые стороны обороны российских оккупантов на фронте.

В материале отмечается, что на поле боя уже были замечены новые украинские танки и боевые машины, которые защитникам Украины передали страны НАТО.

Bloomberg со ссылкой на опубликованные российскими "военными блогерами" фотографии отмечает, что на пути к оккупированному городу Токмак Запорожской области были замечены немецкие танки Leopard и американские боевые машины Bradley, которые Украина получила в качестве военной помощи от Запада. Агентство со ссылкой на OSINT Defender отмечает, что эти фотографии выглядят настоящими.

В то же время Минобороны страны-агрессора России обнародовало видеозапись, как во время движения колонны машин российские оккупанты уничтожают по крайней мере одну единицу техники. В Bloomberg со ссылкой на онлайнгруппу Oryx, оценивающую потери техники с обеих сторон, отмечают, что впервые был уничтожен танк Leopard 2A4.

Также в издании отметили: ожидается Украина будет пытаться разрезать оккупированную российскими захватчиками территорию на две части. Таким образом украинские военные попытаются разорвать жизненно важные линии снабжения и связи оккупационных войск в Крыму, предполагают в Bloomberg.

Война в Украине

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на украинских военных сообщило, что защитники Украины якобы пошли в контрнаступление, открывая решающий этап в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. В ночь на 7 июня ВСУ усилили удары по позициям оккупантов.

Также ранее CNN сообщало, что Силы обороны Украины добились успехов в районе Бахмута, где разбили часть сил оккупантов страны-агрессора России. Однако захватчики оказали жесткое сопротивление, в результате чего украинские войска понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, но реализации планов может помешать подрыв войсками РФ Каховской ГЭС.

Напомним, сообщалось, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты затопили свои подразделения. Военные ВСУ стали свидетелями того, как российские солдаты были унесены паводковыми водами и бежали с восточного берега Днепра после подрыва ГЭС. Украинские офицеры говорят, что российские части могли быть не предупреждены о планируемом подрыве ГЭС. Возможно, для того, чтобы сохранить элемент неожиданности.

Смотрите видео о том, как российские оккупанты атаковали Харьковщину:

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