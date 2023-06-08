"Я отдаю приказы": Зеленский сказал, причастна ли Украина к событиям на территории РФ

Президент Украины заявил, что государство пытается освобождать только свои территории.

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Украина не имеет отношения к рейдам на Белгородщине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/legionoffreedom

Российские добровольцы зашли на территорию РФ и начали освобождать территории Белгородской области. Президент Украины Владимир Зеленский прямо рассказал, причастна ли Украина к этой атаке и дальнейшим событиям на Белгородщине. Об этом он заявил в интервью Die Welt.

Он отметил, что Украина не имеет отношения к рейдам "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". К тому же государство не причастно к взрывам на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Я - президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил ... Мы не воюем на чужой территории. Мы освобождаем только свою территорию. Мы ведем войну против Российской Федерации на нашей территории, а не на их территории", - сказал Зеленский.

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Освобождение Белгородщины

Напомним, что легион Свобода России и РДК проводят операцию в Белгородской области для защиты украинцев. Российские ополченцы проводят мероприятия по созданию "полосы безопасности" для защиты украинских граждан, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию. Рейд добровольцев на Белгородщине показал уязвимость границ страны-агрессора России и шаткость режима Путина в Кремле.

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов. Российский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят демилитаризацию Белгородской области и уничтожают военную технику российских войск.

Ополченцы прорвались на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км2. Войска страны-агрессора России не контролируют пункт пропуска на границе с Украиной на Белгородщине, деятельность ополченцев фиксируют в Новой Таволжанке.

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