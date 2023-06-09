Войска РФ стягивают резервы под Бахмут и пытаются удержать позиции – Маляр

Оккупанты России атакуют на Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях – там идут тяжелые бои, сказала замминистра обороны Анна Маляр.

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Силы обороны Украины не дают оккупантам РФ добиться продвижения на Донбассе - Маляр / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 93-я ОМБр Холодный Яр

Войска страны-агрессора России стягивают свои резервные силы на Бахмутское направление и пытаются удержать захваченные позиции. Тяжелые бои идут и на Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Армия Украины успешно противостоит российским оккупантам. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В своем Telegram-канале она рассказала о том, что на всех участках фронта обстановка остается напряженной. Оккупанты атакуют на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Там идут жесткие бои.

По словам Маляр, войска РФ наносят авиаудары, а также бьют из артиллерии и минометов. Впрочем, оккупантам не удается достичь поставленных задач – украинские войска отбивают все атаки.

Оккупанты России пытаются удержаться в районе Бахмута

На Бахмутском направлении российские оккупационные подразделения пытаются удержать захваченные ранее позиции. Они осуществляют попытки перейти в атаку, но им этого не удается.

Силы обороны Украины ведут активные бои с оккупантами России сразу на нескольких участках в районе Бахмута.

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр 5 июня заявила, что ВСУ перешли в наступление на некоторых направлениях.

Она рассказала о продвижении в районе Бахмута и получении украинскими войсками важных с военной точки зрения высот.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что силы обороны Украины двигаются на флангах в Бахмутском районе. Российские оккупанты теряют позиции.

Журналисты CNN опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ разбили часть сил оккупантов РФ в районе Бахмута.

Однако враг оказал сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери.

Смотрите видео о том, как ВСУ перешли в наступление на Бахмутском направлении:

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