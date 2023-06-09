Войска РФ стягивают резервы под Бахмут и пытаются удержать позиции – Маляр

Войска страны-агрессора России стягивают свои резервные силы на Бахмутское направление и пытаются удержать захваченные позиции. Тяжелые бои идут и на Марьинском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Армия Украины успешно противостоит российским оккупантам. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
В своем Telegram-канале она рассказала о том, что на всех участках фронта обстановка остается напряженной. Оккупанты атакуют на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Там идут жесткие бои.
По словам Маляр, войска РФ наносят авиаудары, а также бьют из артиллерии и минометов. Впрочем, оккупантам не удается достичь поставленных задач – украинские войска отбивают все атаки.
Оккупанты России пытаются удержаться в районе Бахмута
На Бахмутском направлении российские оккупационные подразделения пытаются удержать захваченные ранее позиции. Они осуществляют попытки перейти в атаку, но им этого не удается.
Силы обороны Украины ведут активные бои с оккупантами России сразу на нескольких участках в районе Бахмута.
Ситуация в Бахмуте
Заместитель министра обороны Анна Маляр 5 июня заявила, что ВСУ перешли в наступление на некоторых направлениях.
Она рассказала о продвижении в районе Бахмута и получении украинскими войсками важных с военной точки зрения высот.
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что силы обороны Украины двигаются на флангах в Бахмутском районе. Российские оккупанты теряют позиции.
Журналисты CNN опубликовали материал, в котором говорится о том, что ВСУ разбили часть сил оккупантов РФ в районе Бахмута.
Однако враг оказал сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери.
Смотрите видео о том, как ВСУ перешли в наступление на Бахмутском направлении:
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