ВСУ продвигаются на флангах под Бахмутом, оккупанты теряют позиции - Сырский

На Бахмутском направлении в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Защитники Украины продвигаются на флангах под Бахмутом. Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.
По его словам, российские террористы теряют позиции.
"Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, противник теряет позиции под Бахмутом", - написал Сырский.
Генерал-полковник опубликовал кадры ближнего боя, в котором украинские военнослужащие уничтожают российских оккупантов, в том числе, с помощью стрелкового оружия.
Движение вперед на флангах Бахмута осуществляет третья отдельная штурмовая бригада ВСУ.
Ситуация в Бахмуте
Украинские защитники продвинулись на разных участках на Бахмутском направлении. Как сообщила 5 июня заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, кое-где они смогли отбить у российских оккупантов до 1600 метров территории.
Ранее главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что силы обороны Украины выбили российские войска с позиций в Бахмуте, которые бандформирование захватывало с большим трудом. Дескать, теперь "следует ждать следующих шагов от ВСУ".
Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что силы обороны Украины смогли истощить боевиков ЧВК Вагнера и заставили их выйти из Бахмута. Череватый напомнил, что согласно данным западных СМИ, боевики потеряли в Бахмуте ранеными и погибшими от 60 до 100 000 человек.
Смотрите видео о том, какая ситуация в Бахмуте сейчас:
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