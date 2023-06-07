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ВСУ продвигаются на флангах под Бахмутом, оккупанты теряют позиции - Сырский

Анна Ярославская
7 июня 2023, 12:19 обновлено 7 июня, 12:26
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Украинские военнослужащие уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Александр Сырский, ВСУ
Александр Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

На Бахмутском направлении в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Защитники Украины продвигаются на флангах под Бахмутом. Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

По его словам, российские террористы теряют позиции.

"Бахмутское направление. Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, противник теряет позиции под Бахмутом", - написал Сырский.

Генерал-полковник опубликовал кадры ближнего боя, в котором украинские военнослужащие уничтожают российских оккупантов, в том числе, с помощью стрелкового оружия.

Под Бахмутом продолжаются бои
Под Бахмутом продолжаются бои / Фото: t.me/osirskiy

Движение вперед на флангах Бахмута осуществляет третья отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Ситуация в Бахмуте

Украинские защитники продвинулись на разных участках на Бахмутском направлении. Как сообщила 5 июня заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, кое-где они смогли отбить у российских оккупантов до 1600 метров территории.

Ранее главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин признал, что силы обороны Украины выбили российские войска с позиций в Бахмуте, которые бандформирование захватывало с большим трудом. Дескать, теперь "следует ждать следующих шагов от ВСУ".

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что силы обороны Украины смогли истощить боевиков ЧВК Вагнера и заставили их выйти из Бахмута. Череватый напомнил, что согласно данным западных СМИ, боевики потеряли в Бахмуте ранеными и погибшими от 60 до 100 000 человек.

Смотрите видео о том, какая ситуация в Бахмуте сейчас:

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