РФ за сутки потеряла сотни военных и десятки единиц техники: что происходит на фронте

Оккупационная армия потеряла два танка, 10 ББМ, 4 артсистемы, 1 РСЗО, 1 СПГ (АГС), 17 БпЛА, 7 автомобилей.

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За прошедшие сутки ВСУ отбили десятки атак врага / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты не прекращают попыток окружить Авдеевку. Украинские военные продолжают сдерживать врага, который несет потери. Об этом говорится в сводке Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

За прошедшие сутки ВСУ отбили 11 атак врага неподалеку от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области - там были отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку противника возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

Общие потери врага составили 391 человек и 42 единицы техники. В частности, оккупационная армия РФ потеряла: 2 танка, 10 ББМ, 4 артсистемы, 1 РСЗО, 1 СПГ (АГС), 17 БпЛА, 7 автомобилей.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 10 января потери врага за сутки составили: 800 окупантов, 2 танка, 12 артсистем, 1 средство ПВО, 11 беспилотников.

Потери армии РФ за сутки 9 января / Фото: Главред

Как сообщал Главред, российские политики возобновили призывы к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области для создания "буферной зоны" с Белгородской областью. При этом оккупационная армия, вероятно, не способна провести операцию по захвату значительной территории Харьковщины в ближайшей перспективе.

Напомним, на временно оккупированном левом берегу Херсонской области у российских войск продолжают возникать проблемы с командованием и связью. Согласно сообщению Института изучения войны, оккупанты вынуждены ждать разрешения для использования артиллерии, после чего присылают фото- и видеоотчеты об уничтожении целей.

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