Будут двусторонние встречи: Зеленский едет в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Швейцарию с официальным визитом. Об этом заявили в Офисе президента.
Его официальный визит состоится уже в понедельник, 15 января.
"В рамках визита Президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении.видео дня
Визит Зеленского в Давос
Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Швейцарию и участие в форуме в Давосе. Также он планирует посетить столицу Швейцарии - город Берн.
Визит главы государства может продлиться не менее двух дней. По данным СМИ, Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января.
13 января в Давосе официально анонсировали визит президента Зеленского. 16 января Владимир Зеленский выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".
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