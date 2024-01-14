Будут двусторонние встречи: Зеленский едет в Швейцарию

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Швейцарию 15 января.

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Зеленский приедет в Швейцарию 15 января / коллаж: Главред, фото: офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Швейцарию с официальным визитом. Об этом заявили в Офисе президента.

Его официальный визит состоится уже в понедельник, 15 января.

"В рамках визита Президент встретится с председателями обеих палат парламента, лидерами партий и президентом Швейцарии, примет участие во Всемирном экономическом форуме и проведет ряд двусторонних встреч", - говорится в сообщении. видео дня

Зеленский приедет в Швейцарию 15 января / фото: скриншот

Визит Зеленского в Давос

Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Швейцарию и участие в форуме в Давосе. Также он планирует посетить столицу Швейцарии - город Берн.

Визит главы государства может продлиться не менее двух дней. По данным СМИ, Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января.

13 января в Давосе официально анонсировали визит президента Зеленского. 16 января Владимир Зеленский выступит со специальной речью на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

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