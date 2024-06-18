Перевод ядерного оружия в готовность: НАТО может сделать важный шаг - Свитан

В Альянсе три страны, которые имеют собственное ядерное оружие - Великобритания, Франция и США, подчеркнул Свитан.

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НАТО рассматривает возможность перевода ядерного потенциала в боевую готовность / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

НАТО рассматривает перевод своего ядерного потенциала в боевую готовность. Такое мнение высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, передает 24 Канал.

Он подчеркнул, что ситуация обострилась еще с 2014 года, когда Путин оккупировал Крым, часть Донецкой и Луганской областей. Тогда европейские механизмы безопасности на это никак не отреагировали. Поэтому в Альянсе хотят развернуть свое ядерное оружие, чтобы показать его миру.

"Это большой вопрос к самой системе безопасности. Вот она только сейчас начинает запускаться. Проверяются в ядерной безопасности по меньшей мере три компонента. Первый - это боеголовки, которые расположены в местах хранения. Второй - это носители ядерных боеголовок. Говорится о ракетах, подводных кораблях, авиации, артиллерии. А также - применение тактической ядерной компоненты", - сказал Свитан. видео дня

По его словам, все эти механизмы должны быть проверены, с них должна давным-давно быть стерта пыль.

"Они должны встроиться в общую систему принятия решений, ведь в структурах НАТО 32 страны", - подчеркнул летчик-инструктор.

Он добавил, что система расположения управления ядерным оружием в Европе довольно сложная. В Альянсе три страны, которые имеют собственное ядерное оружие - Великобритания, Франция и США. Кроме того, по программе ядерного обмена, американское оружие есть в Турции, Бельгии, Нидерландах, Германии и Италии. Такое вооружение могут пытаться получить Польша и Швеция.

"Нам очень важно при вступлении в клуб стран НАТО также получить доступ к американскому ядерному оружию, расположить его у себя с носителями. Это как раз будет серьезный щит от российских или построссийских уже государств, на которые развалится Россия", - подытожил полковник ВСУ в запасе.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Развертывание ядерного оружия - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Североатлантическом альянсе обсуждают возможность развертывания большего количества ядерного оружия из-за роста угрозы со стороны страны-агрессора России и Китая.

К тому же, Россию уже предупреждали, что в случае применения даже одного тактического заряда, будет нанесен удар по российским целям.

В свою очередь, власти Польши не против размещения ядерного оружия в стране, однако решений по этому поводу пока не принято на официальном уровне.

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