'Упадет на территории РФ': эксперт рассказал, что ждет ядерное оружие оккупантов

Ядерный арсенал РФ является крупнейшим в мире, по крайней мере на бумаге, но на деле "ядерный кулак" России не так совершенен, считает Маломуж.

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Ядерное оружие России менее эффективно, чем на бумаге / коллаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com

Носители тактического ядерного оружия и огромное количество снарядов дальнобойной артиллерии страны-агрессора России не долетают до цели. Крылатые и баллистические ракеты - что российские, что северокорейские - в 40-50% случаев падают на территории России, потому что их качество низкое, рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В интервью Главреду он рассказал, что у России есть около 5600 баллистических ракет различных типов, но они изготавливались в 1970-80 годах и более десяти лет не проводились регламентные работы по обслуживанию этих ракет. Поэтому, они скорее всего уже не эффективны.

"До 80% ракет-носителей ядерного оружия России могут быть неэффективными и упасть на территории самой РФ, нанеся огромный ущерб. Поэтому гарантий успешного использования тактического ядерного оружия для России нет", - сказал он. видео дня

Для примера, эксперт рассказал, что в США, Британии и Франции постоянно ведется обслуживание этих систем. И совокупный потенциал ядерных зарядов этих стран превосходит потенциал РФ, а это более высокоточные ракеты, ориентированные на пробивание любых систем ПВО.

"Если сравнивать состояние ядерного потенциала России и стран Запада, то, конечно, Москва в проигрыше. Россия может хвастаться разве что количеством ядерного оружия (но, на самом деле, его не намного больше, чем у США, разве что на несколько сотен единиц). А если оценивать техническое состояние российского и западного ядерного оружия, то Россия существенно проигрывает. Даже российские эксперты до начала войны отмечали, что они не уверены, что ядерное оружие РФ сможет сыграть решающую роль в войне, потому что оно некачественное, поэтому ракеты могут падать на территории самой России", - подытожил Николай Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ядерные угрозы России - что известно?

Ранее сообщалось, что угрозы страны-агрессора России применить ядерное оружие вряд ли содержат под собой реальную решимость это сделать. Российским оккупантам выгоднее иметь ядерное оружие, но не применять его, а использовать угрозы его применения для влияния на другие страны.

В Белом доме отметили, что не видят никаких признаков вероятного применения Россией ядерного оружия по территории Украины.

Беларусь приняла решение о проведении синхронно с Россией учений с задействованием носителей тактического ядерного оружия. Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается продемонстрировать, что он не один и что у России также есть союзники, в частности Беларусь, которой Кремль передал тактическое ядерное оружие.

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