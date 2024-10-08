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Военный учет 17-летних юношей: в ТЦК рассказали о требованиях к призывникам

Марина Фурман
8 октября 2024, 12:39
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Представитель ТЦК рассказал, как правильно юношам стать на учет, чтобы не получить штраф.
Военный учет 17-летних юношей: в ТЦК рассказали о требованиях к призывникам
Как правильно 17-летним юношам стать на учет/ коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

В год, когда юноше должно исполниться 17, он должен стать на первичный воинский учет - учет призывников. Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало в интервью Главреду рассказал о процедуре постановки на учет 17-летних военнообязанных.

Сергей Монукало уточнил, что сейчас продолжаются мероприятия приписки.

"Юноши в возрасте от 17 лет до наступления призывного возраста приписываются к призывному участку, который работает во всех районных ТЦК. Преимущественно во всех учебных заведениях берут списки этих юношей, и с ноября по декабрь проводится основная приписка согласно утвержденным графикам.", - рассказывает Начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК.

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Далее, по словам Сергея, 17-летние юноши проходят военно-врачебную комиссию, после чего им выписывается приписное свидетельство, данные из которого также потом будут вноситься в базу "Оберіг".

"Это первая стадия к подготовке призывника, которым он является с 18 до 25 лет и который ранее подлежал призыву на срочную службу, но ее приостановили в связи с введением военного положения. После 25 лет эти юноши автоматически подаются на учет военнообязанных", - отмечает представитель ТЦК.

Монукало отмечает, если юноша в связи с объективными причинами не приписался к призывному участку и не прошел ВВК, то в течение года проводится дописка. Если же пренебрегать вышеперечисленными процессами, то это считается нарушением правил воинского учета и предусматривается штраф.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, ранее в Кабинете Министров Украины сообщали, что хотят отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые сейчас находятся за рубежом.

Между тем секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст в Украине стоит снизить до 20 лет, поскольку в армии не хватает молодых кадров. По его словам, во многих странах мобилизация начинается с 18 или 20 лет, а американские конгрессмены удивлены, что в Украине призыву подлежат мужчины только с 25 лет.

Впоследствии член Комитета по вопросам нацбезопасности Вадим Ивченко опроверг слова Костенко и отметил, что Украина покрывает имеющимися темпами мобилизации только потери в бригадах, однако о призыве 20-летних военнообязанных речь не идет.

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