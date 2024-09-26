Военный учет онлайн, без ВВК: что предлагает Минобороны

Изменить порядок воинского учета в Украине планируют с помощью электронной идентификации.

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Военно-врачебные комиссии при постановке на учет могут отменить / Коллаж: Главред, фото: flickr

В четверг, 26 сентября, Министерство обороны Украины предложило ввести разрешение на постановку призывников на воинский учет в режиме онлайн. Как говорится в сообщении в Telegram, это будет возможным благодаря электронной идентификации.

Среди основных предложений, применение сервиса "Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста", который позволит получать персонализированные данные для идентификации.

Кроме этого в Минобороны предлагают ликвидировать комиссии для постановки на воинский учет и отменить прохождение медицинского осмотра при взятии украинцев на учет.

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Ведомство также отмечает необходимость уточнить положение о воинском учете женщин среди тех, которые самостоятельно изъявили желание проходить базовую военную службу.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет. Впоследствии, в связи с необходимостью привлечения большего количества личного состава, по запросу военнослужащих и с подписью президента Украины вступил в действие закон о мобилизации.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Военный учет и мобилизация в Украине - что известно

Напомним, что с новыми изменениями, отсрочка от мобилизации, которая предоставляется военнообязанным максимум на 90 дней, теперь будет действовать до 9 ноября. Далее придется ее продлевать.

Ранее сообщалось, что за последний год мобилизационные показатели в Украине выросли втрое. Глава Минобороны уточнил, что следующим шагом станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сейчас ведомство уже работает над этим.

Накануне стало известно, что в Украине прекращена мобилизация граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Мобилизация в возрасте до 25 лет возможна только с письменного согласия гражданина.

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