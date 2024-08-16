В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин

В пятницу, 16 августа, Кабинет министров Украины принял постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах". Постановление предусматривает несколько важных изменений. Об этом сообщило Минреинтеграции.
"Нововведения будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", - отметили в Минреинтеграции.
Военный учет для призывников
Мужчины в возрасте от 17 до 25 лет должны стать на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается как тех, кто проживает в Украине, так и тех, кто находится за границей.
Проверка документов за границей
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и обращаются за оформлением украинского или заграничного паспорта, будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита".
Внесение в реестр
Ребята в возрасте от 16 до 25 лет, которые проживают в Украине и обращаются за оформлением паспорта, будут автоматически внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК.
Это также касается тех, кто находится за границей и обращается за оформлением паспорта в украинских консульствах.
Перечень граждан
Будет создан перечень мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, которые должны быть внесены в ЕГРПВР и подлежат военному учету.
Что такое Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины?
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) - министерство, является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Министерство обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий Украины и прилегающих к ним территорий, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), гражданам Украины, которые находятся на деоккупированных территориях (ДОТ), на территориях, которые временно оккупированы (ВОТ), украинским беженцам за рубежом и насильно депортированным гражданам Украины, пишет Википедия.
Мобилизация в Украине - воинский учет
Напомним, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и не обновили свои военно-учетные данные в ТЦК, не смогут получить или восстановить водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство. Это ограничение ввел Кабмин для поддержания мобилизации во время военного положения.
Также Кабмин планирует отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые находятся за рубежом. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сейчас Минобороны требует их возвращения для воинского учета, но правительство понимает, что это лишь увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.
Как сообщал Главред, военнообязанные украинцы, проживающие за рубежом более трех месяцев, теперь могут стать на воинский учет через консульства, без необходимости личного визита в ТЦК и СП. Также упрощена процедура предоставления документов для отсрочки от призыва и внедрена автоматическая отправка данных об административных правонарушениях мужчин в полицию.
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