Бронирование военнообязанных в Украине частично возобновили - Кабмин

Правительство обновит критерии бронирования и скорректирует их так, чтобы механизм работал и в пользу нашей безопасности и обороны.
Работники, которые получили статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок. Об этом говорится в решении Кабмина, передает "РБК-Украина".
Это должно обеспечить стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе тех, которые работают на оборону Украины.
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