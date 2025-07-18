Российский патриарх 'проклял' власть в Кремле - что произошло

В 1918 году патриарх Тихон открыто проклял большевистскую власть в Кремле, что, по словам историка Александра Алферова, наложило анафему и на ее преемников.

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Анафема патриарха Тихон - российский патриарх проклял власть в Кремле / Коллаж Главред, фото: УНИАН, artfile.ru

О чем идет речь в материале:

Что известно об анафеме патриарха Тихона

Почему российский патриарх "проклял" власть в Кремле

Русская православная церковь, которую сейчас возглавляет патриарх Кирилл и которая открыто поддерживает политику Кремля, в прошлом решительно выступала против власти большевиков - вплоть до анафемы. Об этом в видео на YouTube напомнил профессиональный историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов, рассказывая о малоизвестном эпизоде из истории церкви в 1918 году.

Главред выяснил, что известно об анафеме большевикам.

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"Российская власть в Кремле была проклята православной церковью"

"Российская власть в Кремле была проклята православной церковью. И совершил это проклятие патриарх Московский Тихон", - отмечает Алферов.

19 января 1918 года, в ответ на кровавые действия большевиков, патриарх Тихон подписал послание, в котором безапелляционно отмежевался от советской власти и призвал верующих не иметь с ней никаких дел. В документе, в частности, говорилось:

"Властью данной нам от Бога запрещаем к вам приступать к тайным Христовым. Анафемствуем вас, если вы только еще носите имена христианские, хотя по рождению своему принадлежите к церкви православной. Заклинаем и вас, всех верных чад православных, церкви Христовой, не вступать с такими извергами рода человеческого в какие-либо общения", - писал Тихон.

Смотрите видео историка, главы Института национальной памяти Украины об отношении церкви к большевикам:

Историк подчеркивает: "То есть проклятие - на большевиков и всех, кто будет с ними сотрудничать".

Как император Петр І стал "главой" церкви

Объясняя контекст, Алферов в новом видео на YouTube напомнил о важном изменении в отношениях государства и церкви еще в XVIII веке.

"В 1700 году умирает патриарх Московский Адриан. И Петр I при нем не избирает патриарха... зато, через 20 лет, вводят такой орган, как Святейший Синод", - пояснил он.

Этот орган де-факто превратил церковь в часть государственного аппарата.

"Это означает, что император становится главой церкви. Сам Синод возглавляет обер-прокурор, то есть гражданское лицо, которое руководит священниками. Церковь становится ничем иным, как одним из министерств", - указывает Алферов.

Эта система просуществовала до 1918 года. Однако уже в 1917-м, после падения монархии, Русский поместный собор восстановил патриаршество, избрав на эту должность Тихона. Тот сразу занял четкую антимарксистскую позицию, которая через год привела к конфликту между церковью и новой властью.

Почему российская власть - "проклятая"

"Как раз почему русская православная церковь является проклятой? Потому что патриарх Тихон просто сказал, что проклинает всех, кто будет сотрудничать с большевиками", - подчеркнул Александр Алферов.

Сегодня же, по его словам, эта церковь, возрожденная еще Сталиным, находится в полном подчинении власти.

"Сталин восстановил православную церковь российскую, которая сотрудничает и служит Путину", - резюмировал он.

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

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