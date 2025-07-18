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Для чего на самом деле нужна "Х" на спине пиджака - стилист раскрыл тайну

Руслана Заклинская
18 июля 2025, 20:37
66
Стилист объяснил, какие три детали испортят даже самый дорогой пиджак.
Для чего на самом деле нужна 'Х' на спине пиджака - стилист раскрыл тайну
Для чего на самом деле нужна "Х" на спине пиджака / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube

Вы узнаете:

  • Почему новые костюмы и пальто имеют зашитые карманы
  • Для чего нужна этикетка на рукаве
  • Почему на спинке пиджака или пальто часто есть крестообразный шов

Покупка нового костюма или пальто всегда является приятным событием, которое придает уверенности в себе. Однако нередко случается так, что новая одежда имеет зашитые карманы, швы выглядят странно, а само изделие будто не "садится" на фигуру так, как хотелось бы. На самом деле все эти детали - не ошибка производителя, а часть модной традиции, о которой многие просто не знают.

Главред узнал, почему же производители так делают и как подготовить свою одежду, чтобы она стала максимально удобной и функциональной.

видео дня

Известный инфлюенсер по стилю Паркер Йорк Смит рассказал, почему новая классическая одежда часто имеет дополнительные стежки, включая характерный крестик на спине. В своем видео он поделился советами, которые стоит учесть каждому мужчине (и не только), как только он приобрел новый костюм или пиджак.

"Друг мой, если тебе посчастливилось приобрести себе новый костюм или спортивный пиджак, я прошу тебя сделать три простые вещи перед тем, как его наденешь", - отметил Паркер.

Снимите этикетку с рукава

Первый шаг - удалить этикетку, которая обычно пришита к одному из рукавов. Это может быть название бренда или обозначение модели. Ее присутствие вполне оправдано только во время хранения и продажи - это не часть дизайна.

"Как бы мне ни хотелось, чтобы все знали, что этот замечательный костюм от Тодда Снайдера, эти бирки не предназначены для постоянного использования", - пошутил Паркер.

Откройте карманы

Большинство новых пиджаков и пальто имеют зашитые карманы. И хотя это может показаться странным, это делают исключительно для транспортировки - чтобы избежать деформации ткани.

"Вам нужно открыть карманы, чтобы иметь возможность пользоваться нагрудным платком, носить мелочи и просто выглядеть как следует", - пояснил стилист.

Что означают знаки на бирках вещей
Знаки на бирках вещей / Инфографика: Главред

По его словам, если вам больше нравится внешний вид гладкого изделия без объемных карманов - решение за вами. Но для полноценного пользования костюмом карманы стоит открывать.

Смотрите видео с советами Паркера Смита:

Удалите декоративный крестовой шов

Один из самых частых промахов - не снять крестообразный шов на спине, которым обычно закрывают шлицы (разрезы внизу спинки пиджака или пальто). Эти швы - не дизайнерская прихоть, а опять же - защита изделия во время транспортировки.

"Это, пожалуй, самый важный момент. Вентиляционные отверстия созданы для того, чтобы костюм лучше сел и не мешал двигаться. Но он не работает, пока вы от него не избавитесь", - подчеркнул Паркер.

После удаления стежков костюм "оживает" - начинает лучше лежать на спине, не собирается складками и выглядит значительно лучше.

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О персоне: Паркер Йорк Смит

Паркер Йорк Смит - популярный фэшн-блогер и контент-криэйтор с более чем 1 миллионом подписчиков. На своей странице он делится советами по мужскому стилю в легкой, непринужденной форме, помогая сделать моду более доступной и менее формальной. Его видео охватывают темы ежедневной одежды, ухода за собой, а также личного опыта - отцовства, ментального здоровья и физической активности.

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