Девушка засунула в туфли пакеты с водой и показала удивительный результат

Женщины обожают обувь, но иногда модные туфли, которые выглядели так красиво в магазине, оказываются не очень удобными, но они все равно их покупают.
Часто бывает так, что девушки возвращаются домой после похода по магазинам и понимают, что та обувь, которую они купили, оказалась не такой удобной, как надеялись. Возвращать ее или покупать новую пару не обязательно.
Девушка решила эту проблему и на своем опыте показала, как очень легко растянуть обувь при помощи хитрого способа.
Для этого вам понадобится:
- Два пакета на молнии
- Вода
- Морозильник
Наполните пакеты с замком водой, пока они не будут заполнены примерно наполовину, и положите их в обувь (не забудьте сначала закрыть пакеты!). Постарайтесь полностью заполнить обувь.
Поместите ее в морозильную камеру и оставьте ее там, пока вода не замерзнет. Затем достаньте обувь из морозилки и дайте льду растаять в течение примерно 20 минут. В итоге ваша обувь немного растянется и будет сидеть намного лучше, чем раньше!
Смотрите видео о том, как очень легко растянуть обувь в домашних условиях:
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