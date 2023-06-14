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Девушка засунула в туфли пакеты с водой и показала удивительный результат

Сергей Кущ
14 июня 2023, 11:58 обновлено 14 июня, 11:58
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Девушка решила важную проблему и на своем опыте показала, как очень легко растянуть обувь при помощи хитрого способа.
Девушка засунула в туфли пакеты с водой и показала удивительный результат
Девушка засунула в туфли пакеты с водой и показала удивительный результат / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Женщины обожают обувь, но иногда модные туфли, которые выглядели так красиво в магазине, оказываются не очень удобными, но они все равно их покупают.

Часто бывает так, что девушки возвращаются домой после похода по магазинам и понимают, что та обувь, которую они купили, оказалась не такой удобной, как надеялись. Возвращать ее или покупать новую пару не обязательно.

Девушка решила эту проблему и на своем опыте показала, как очень легко растянуть обувь при помощи хитрого способа.

Для этого вам понадобится:

  • Два пакета на молнии
  • Вода
  • Морозильник

Наполните пакеты с замком водой, пока они не будут заполнены примерно наполовину, и положите их в обувь (не забудьте сначала закрыть пакеты!). Постарайтесь полностью заполнить обувь.

Поместите ее в морозильную камеру и оставьте ее там, пока вода не замерзнет. Затем достаньте обувь из морозилки и дайте льду растаять в течение примерно 20 минут. В итоге ваша обувь немного растянется и будет сидеть намного лучше, чем раньше!

Смотрите видео о том, как очень легко растянуть обувь в домашних условиях:

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