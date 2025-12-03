После первой ложки не оторваться: шикарный салат из сельди за 10 минут

Когда хочется приготовить салат с селедкой, в первую очередь на ум приходит "Селедка под шубой". Однако, если хочется чего-то совсем другого по вкусам, можно приготовить классный салат с селедкой и яблоком.
Главред узнал, как его приготовить, использовав всего 4 ингредиента и 10 минут времени. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Ирина Димитрова.
Салат с селедкой - рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 4 шт.
- Слабосоленая сельдь 200-250 г
- Яблоко 1 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
Для заправки:
- Майонез
- Соль
- Перец
Варим яйца и нарезаем соломкой. Отделяем филе сельди и также нарезаем полосками. После этого чистим и нарезаем соломкой яблоко. Смешиваем все ингредиенты и добавляем к ним нарезанный лук, майонез, соль и перец.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить оригинальный салат с сельдью:
@pp.iriska САЛАТ С СЕЛЕДКОЙ ?4 вареных яйца ?200-250 г слабосоленой сельди ?1 зеленое яблоко ?1 небольшая луковица ?майонез, соль, перец Я готовила салат с молодой слабосоленой норвежской сельдью, которая сейчас по очень классной скидке в @silpo.ukraine ♬ Salsa Party 1 - Intermede Music
