После первой ложки не оторваться: шикарный салат из сельди за 10 минут

Рецепт салата из сельди, который поразит всех.

Рецепт изысканного салата с селедкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Когда хочется приготовить салат с селедкой, в первую очередь на ум приходит "Селедка под шубой". Однако, если хочется чего-то совсем другого по вкусам, можно приготовить классный салат с селедкой и яблоком.

Главред узнал, как его приготовить, использовав всего 4 ингредиента и 10 минут времени. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Ирина Димитрова.

Салат с селедкой - рецепт

Ингредиенты:

Яйца 4 шт.

Слабосоленая сельдь 200-250 г

Яблоко 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Для заправки:

Майонез

Соль

Перец

Варим яйца и нарезаем соломкой. Отделяем филе сельди и также нарезаем полосками. После этого чистим и нарезаем соломкой яблоко. Смешиваем все ингредиенты и добавляем к ним нарезанный лук, майонез, соль и перец.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить оригинальный салат с сельдью:

@pp.iriska САЛАТ С СЕЛЕДКОЙ ?4 вареных яйца ?200-250 г слабосоленой сельди ?1 зеленое яблоко ?1 небольшая луковица ?майонез, соль, перец Я готовила салат с молодой слабосоленой норвежской сельдью, которая сейчас по очень классной скидке в @silpo.ukraine ♬ Salsa Party 1 - Intermede Music

О персоне: iriska_dimitrova iriska_dimitrova - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На iriska_dimitrova подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.

