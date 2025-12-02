Родным будет трудно оторваться: рецепт сочной запеченной курицы на Новый год

Так приготовленная курица получается очень сочной и вкусной.

Как приготовить сочную курицу / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Уже совсем скоро Рождество и Новый год, поэтому самое время составлять праздничное меню. Многим хозяйкам всегда хочется поразить своих гостей необычным и очень вкусным блюдом.

Украинский фуд-блогер Виктория на своем канале live_and_cooking поделилась рецептом сочной запеченной курицы, которая точно станет звездой стола, передает Главред.

Запеченная курица в апельсиновом маринаде - рецепт

Ингредиенты:

курица - примерно 2 кг;

апельсин - 1 шт;

растительное масло - 2 ст.л;

соевый соус - 2-3 ст.л;

горчица - 1 ст.л;

мед - 1 ст.л;

соль - 1-2 ч.л.

Выдавите сок из апельсина и разделите на две части. Одну из них наберите в шприц и впрыскивайте в курицу, чтобы замариновать ее изнутри.

К другой части сока добавьте масло, соевый соус, мед, горчицу, соль и хорошо перемешайте. Готовым соусом полейте курицу. После этого ее нужно оставить на ночь в холодильнике.

Замаринованную курицу можно запекать в мультипечи или духовке. Для духовки установите температуру 160-170 градусов. Запекать нужно 90 минут, или до полной готовности.

Что можно и нельзя ставить на новогодний стол 2026 / Инфографика: Главред

Курица получается очень сочной, а мясо просто отделяется от косточек. Приятного аппетита!

Маринад для запеченной курицы - видео:

Об источнике: блог live_and_cooking live_and_cooking - украиноязычный блог в TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На данный канал подписались более 1 миллиона пользователей.

