Родным будет трудно оторваться: рецепт сочной запеченной курицы на Новый год

Уже совсем скоро Рождество и Новый год, поэтому самое время составлять праздничное меню. Многим хозяйкам всегда хочется поразить своих гостей необычным и очень вкусным блюдом.
Украинский фуд-блогер Виктория на своем канале live_and_cooking поделилась рецептом сочной запеченной курицы, которая точно станет звездой стола, передает Главред.
Запеченная курица в апельсиновом маринаде - рецепт
Ингредиенты:
- курица - примерно 2 кг;
- апельсин - 1 шт;
- растительное масло - 2 ст.л;
- соевый соус - 2-3 ст.л;
- горчица - 1 ст.л;
- мед - 1 ст.л;
- соль - 1-2 ч.л.
Выдавите сок из апельсина и разделите на две части. Одну из них наберите в шприц и впрыскивайте в курицу, чтобы замариновать ее изнутри.
К другой части сока добавьте масло, соевый соус, мед, горчицу, соль и хорошо перемешайте. Готовым соусом полейте курицу. После этого ее нужно оставить на ночь в холодильнике.
Замаринованную курицу можно запекать в мультипечи или духовке. Для духовки установите температуру 160-170 градусов. Запекать нужно 90 минут, или до полной готовности.
Курица получается очень сочной, а мясо просто отделяется от косточек. Приятного аппетита!
Маринад для запеченной курицы - видео:
@live_and_cooking Делюсь рецептом Соковииитой Курочки?? Курицу я брала где-то 2.2кг Маринад: фреш одного апельсина 2ст.л.масла 2-3ст.л.вустерширского соуса (или соевого) 1ст.л.крупная горчицы 1ст.л.большая меда 1ч.л.соли (но лучше 2 ложки, это по вкусу) Запекала в мультипечи Philips Ovi Combi @Philips Home Living Ukraine на автоматической программе 140 градусов 1 час 10 минут что в полтора раза быстрее чем в духовке! Получается идеальная корочка ведь воздух циркулирует равномерно благодаря технологии Rapid Combi Air! А какая сочнаяааа, сок аж тек по рукам ? #куркарецепт#куркамультипечь#мультипечь #мультипечьphilips#готуюзphilips#кльоviзovi♬ оригинальный звук - ?Жизнь Любителя Готовить?
Читайте также:
- Четыре ингредиента - и шедевр готов: рецепт божественного салата на Новый год
- Крабовый салат на Новый год совершенно по-новому: рецепт из пяти ингредиентов
- Захотите есть ложкой: рецепт домашнего плавленого сыра за 15 минут: рецепт домашнего плавленого сыра за 15 минут
Об источнике: блог live_and_cooking
live_and_cooking - украиноязычный блог в TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На данный канал подписались более 1 миллиона пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред