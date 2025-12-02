Укр
Читать на украинском
Родным будет трудно оторваться: рецепт сочной запеченной курицы на Новый год

Мария Николишин
2 декабря 2025, 20:51
Так приготовленная курица получается очень сочной и вкусной.
Время приготоления Время приготовления: 90 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Родным будет трудно оторваться: рецепт сочной запеченной курицы на Новый год
Как приготовить сочную курицу / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Уже совсем скоро Рождество и Новый год, поэтому самое время составлять праздничное меню. Многим хозяйкам всегда хочется поразить своих гостей необычным и очень вкусным блюдом.

Украинский фуд-блогер Виктория на своем канале live_and_cooking поделилась рецептом сочной запеченной курицы, которая точно станет звездой стола, передает Главред.

Запеченная курица в апельсиновом маринаде - рецепт

Ингредиенты:

  • курица - примерно 2 кг;
  • апельсин - 1 шт;
  • растительное масло - 2 ст.л;
  • соевый соус - 2-3 ст.л;
  • горчица - 1 ст.л;
  • мед - 1 ст.л;
  • соль - 1-2 ч.л.

Выдавите сок из апельсина и разделите на две части. Одну из них наберите в шприц и впрыскивайте в курицу, чтобы замариновать ее изнутри.

К другой части сока добавьте масло, соевый соус, мед, горчицу, соль и хорошо перемешайте. Готовым соусом полейте курицу. После этого ее нужно оставить на ночь в холодильнике.

Замаринованную курицу можно запекать в мультипечи или духовке. Для духовки установите температуру 160-170 градусов. Запекать нужно 90 минут, или до полной готовности.

Родным будет трудно оторваться: рецепт сочной запеченной курицы на Новый год
Что можно и нельзя ставить на новогодний стол 2026 / Инфографика: Главред

Курица получается очень сочной, а мясо просто отделяется от косточек. Приятного аппетита!

Маринад для запеченной курицы - видео:

@live_and_cooking Делюсь рецептом Соковииитой Курочки?? Курицу я брала где-то 2.2кг Маринад: фреш одного апельсина 2ст.л.масла 2-3ст.л.вустерширского соуса (или соевого) 1ст.л.крупная горчицы 1ст.л.большая меда 1ч.л.соли (но лучше 2 ложки, это по вкусу) Запекала в мультипечи Philips Ovi Combi @Philips Home Living Ukraine на автоматической программе 140 градусов 1 час 10 минут что в полтора раза быстрее чем в духовке! Получается идеальная корочка ведь воздух циркулирует равномерно благодаря технологии Rapid Combi Air! А какая сочнаяааа, сок аж тек по рукам ? #куркарецепт#куркамультипечь#мультипечь #мультипечьphilips#готуюзphilips#кльоviзovi♬ оригинальный звук - ?Жизнь Любителя Готовить?

Читайте также:

Об источнике: блог live_and_cooking

live_and_cooking - украиноязычный блог в TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На данный канал подписались более 1 миллиона пользователей.

