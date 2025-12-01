Идеальное горячее блюдо на праздничный стол: рецепт вкусного мяса с ананасами

Рецепт блюда на Новый год, которое точно поразит всех гостей.

Рецепт шикарного мяса с ананасами и маслинами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Зимние праздники на пороге и самое время продумывать новогоднее меню. Если в этом году хочется поразить гостей и семью оригинальным основным блюдом, то можно приготовить невероятно вкусное мясо с ананасами по-новому.

Рецептом этого блюда, которое запросто может стать звездой праздничного стола, как узнал Главред, поделилась украинский блогер Ксения Радостина на своей странице в TikTok.

Мясо с ананасами на Новый год - рецепт

Ингредиенты:

Свиной биток 600 г

Консервированный ананас 100 г

Лук репчатый 1 шт.

Консервированная кукуруза 100 г

Сыр 100 г

Сметана 3 ст. л.

Чеснок 1 зубчик

Маслины

Соль

Перец

На кусках свинины делаем надрезы ромбиком, солим и перчим мясо и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Для начинки смешиваем порезанные ананасы, лук, натертый сыр, кукурузу, сметану и чеснок. По желанию, можно добавить специи.

Выкладываем на мясо начинку и украшаем каждый кусок нарезанными маслинами. Выпекаем свинину в течение 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить на Новый год мясо с ананасами:

О персоне: Ксения Радостина Ксения Радостина - украинский блогер, которая в соцсетях делится идеями вкусных блюд и быстрыми рецептами. В TikTok на страницу Ксении подписались более 100 тысяч пользователей.

