Идеальное горячее блюдо на праздничный стол: рецепт вкусного мяса с ананасами

Зимние праздники на пороге и самое время продумывать новогоднее меню. Если в этом году хочется поразить гостей и семью оригинальным основным блюдом, то можно приготовить невероятно вкусное мясо с ананасами по-новому.
Рецептом этого блюда, которое запросто может стать звездой праздничного стола, как узнал Главред, поделилась украинский блогер Ксения Радостина на своей странице в TikTok.
Мясо с ананасами на Новый год - рецепт
Ингредиенты:
- Свиной биток 600 г
- Консервированный ананас 100 г
- Лук репчатый 1 шт.
- Консервированная кукуруза 100 г
- Сыр 100 г
- Сметана 3 ст. л.
- Чеснок 1 зубчик
- Маслины
- Соль
- Перец
На кусках свинины делаем надрезы ромбиком, солим и перчим мясо и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Для начинки смешиваем порезанные ананасы, лук, натертый сыр, кукурузу, сметану и чеснок. По желанию, можно добавить специи.
Выкладываем на мясо начинку и украшаем каждый кусок нарезанными маслинами. Выпекаем свинину в течение 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить на Новый год мясо с ананасами:
@radostina_ksenia_ ?Горячее блюдо на праздничный стол? Мясо с ананасами в духовке? ✔️Свинний биток 600 гр ✔️Сіль, перец по вкусу Начинка: ✔️Консервований ананас 100 гр ✔️Цибуля 1 шт ✔️Кукурудза консервированная 100 гр ✔️Сир 100 гр ✔️Сметана 3 ст л ✔️Часник 1 зуб ✔️Сіль, перец по вкусу ✔️Маслини по вкусу В духовку на 30 минут при температуре 180°С? #meat#recipes#чтоприготовить#праздничныйстол#мясо♬ Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" - Dean Martin
О персоне: Ксения Радостина
Ксения Радостина - украинский блогер, которая в соцсетях делится идеями вкусных блюд и быстрыми рецептами. В TikTok на страницу Ксении подписались более 100 тысяч пользователей.
