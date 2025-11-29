Четыре ингредиента - и шедевр готов: рецепт божественного салата на Новый год

Салат готовится очень просто и довольно быстро.

Рецепт салата с курицей и черносливом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Новый год не за горами. Хозяйки уже начали обратный отсчет и составляют меню на праздничный стол. Салат - обязательное блюдо на любом празднике. На этот раз Главред предлагает приготовить салат, который исчезнет со стола за 5 минут, а гости будут просить рецепт.

Рецептом салата на миллион поделилась кулинарный блогер @alionakarpiuk в TikTok.

Вам понадобится:

куриное филе;

чернослив;

яйца;

майонез;

сыр.

Процесс приготовления

Сначала отварите филе в слегка подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте кубиками или разделите на волокна. Также нужно отварить куриные яйца и натереть их на крупной терке.

Чернослив нужно промыть теплой водой и подождать пока он "подсохнет". Если чернослив слишком сухой, замочите его на несколько минут в горячей воде. Нарежьте его кусочками.

Далее твердый сыр натрите на мелкой терке.

Когда все ингредиенты будут готовы, можете приступать к оформлению салата.

Первый слой - куриное филе. Второй - чернослив. Далее выложите натертые яйца. Четвертый слой - твердый сыр. В конце все украшаем черносливом можно еще добавить измельченный грецкий орех. Не забывайте каждый слой смазывать майонезом.

Салат нужно подавать охлажденным.

Приятного аппетита!

Как приготовить салат из курицы и чернослива - смотрите видео:

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

