Четыре ингредиента - и шедевр готов: рецепт божественного салата на Новый год

Новый год не за горами. Хозяйки уже начали обратный отсчет и составляют меню на праздничный стол. Салат - обязательное блюдо на любом празднике. На этот раз Главред предлагает приготовить салат, который исчезнет со стола за 5 минут, а гости будут просить рецепт.
Рецептом салата на миллион поделилась кулинарный блогер @alionakarpiuk в TikTok.
Вам понадобится:
- куриное филе;
- чернослив;
- яйца;
- майонез;
- сыр.
Процесс приготовления
Сначала отварите филе в слегка подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте кубиками или разделите на волокна. Также нужно отварить куриные яйца и натереть их на крупной терке.
Чернослив нужно промыть теплой водой и подождать пока он "подсохнет". Если чернослив слишком сухой, замочите его на несколько минут в горячей воде. Нарежьте его кусочками.
Далее твердый сыр натрите на мелкой терке.
Когда все ингредиенты будут готовы, можете приступать к оформлению салата.
Первый слой - куриное филе. Второй - чернослив. Далее выложите натертые яйца. Четвертый слой - твердый сыр. В конце все украшаем черносливом можно еще добавить измельченный грецкий орех. Не забывайте каждый слой смазывать майонезом.
Салат нужно подавать охлажденным.
Приятного аппетита!
Как приготовить салат из курицы и чернослива - смотрите видео:
@alionakarpiuk Праздничный салат? Вкусный, нежный салатик с курицей и черносливом ? -куриное филе -чернослив -яйца -майонез -сыр По желанию можно добавить грецких орехов. Приятного аппетита #салат#праздничныйстол#новогодниерецепты#новогоднееменю#салатвиночок♬ оригинальный звук - ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Алена Карпюк
Другие рецепты:
- Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусно
- Гора печенья с шоколадом за 25 минут: суперлегкий рецепт
- На вкус просто бомба: рецепт очень ленивого яблочного штруделя
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред