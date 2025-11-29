Укр
На вкус просто бомба: рецепт очень ленивого яблочного штруделя

Анна Косик
29 ноября 2025, 05:47
Рецепт ленивого яблочного штруделя, который съедят за считанные минуты.
Время приготоления Время приготовления: 47 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 7 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Европейская
штрудель
Рецепт простого в приготовлении штруделя с яблоками / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Среди сладкой выпечки фаворитом многих является классический штрудель с яблоками. Однако его приготовление обычно занимает много времени. Если хочется попробовать этот десерт дома, но при этом не стоять на кухне весь вечер, можно сделать ленивую версию штруделя.

Главред узнал, как приготовить вкуснейший яблочный штрудель менее чем за час. Рецептом блюда в TikTok поделилась украинский блогер Диана Куликовская.

Ленивый яблочный штрудель - рецепт

Ингредиенты:

  • Яблоки 6 шт.
  • Слоеное тесто 500 г
  • Корица 1 ч. л.
  • Ванильный сахар 1 пачка
  • Сахар 100 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Масло 20 г

Яблоки надо почистить, порезать кубиком и выложить на смазанную сливочным маслом сковородку. Обжариваем их вместе с корицей, сахаром и ванильным сахаром в течение нескольких минут.

Далее раскладываем тесто и делаем на нем надрезы по бокам. Выкладываем на середину начинку и заплетаем косичку из теста. Смазываем верхушку взбитым яйцом и посыпаем сахаром. Отправляем штрудель в разогретую до 180-200 градусов духовку на 40 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео о том, как испечь ленивый яблочный штрудель:

@diana_kulikovska Яблочный штрудель из слоеного теста?? Ингредиенты: - 6 яблок - 500 г слоеного теста - 1 ч л корицы - 1 п ванильного сахара - 100 г сахара - яйцо - масло 20 г 1. Яблоки очищаем, нарезаем и тушим на сливочном масле с сахаром, корицей и ванильным сахаром. 2 Тесто предварительно размораживаем, выкладываем на противень с просиликоненим пергаментом, делаем надрезы чтобы заплести косичку. 3. Выкладываем яблоки, можно добавить щепотку орехов, заплетаем и смазываем сверху 1 яйцом и посыпаем сахаром. 4. Выпекать 40 мин в разогретой духовке 180/200 г. 5. Приятного? #рецепты#выпечка#яблука#штрудель#штрудельзяблуками♬ оригинальный звук - diana_kulikovska

О персоне: Диана Куликовская

Диана Куликовская - украинский блогер, на страницы в соцсетях которой подписаны более 70 тысяч пользователей. Диана делится пошаговыми рецептами сбалансированных блюд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

