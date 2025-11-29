Крабовый салат на Новый год совершенно по-новому: рецепт из пяти ингредиентов

Крабовый салат - одно из самых популярных блюд в новогоднем меню. Чтобы удивить гостей этим салатом, можно приготовить его неклассическую версию в этом году.
Рецептом крабового салата с яичными блинами в TikTok поделилась украинский блогер Алена Карпюк, пишет Главред.
Крабовый салат с яичными блинами - рецепт
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 300 г
- Рис 100 г
- Консервированная кукуруза 1 банка
- Яйца 4 шт.
- Майонез 4 ст. л.
Яйца и майонез взбиваем венчиком, после этого добавляем в массу специи по вкусу. Жарим тоненькие яичные блины, скручиваем их в рулет и нарезаем. Тем временем можно сварить рис.
После охлаждения рис, яичные блины, кукурузу и нарезанные крабовые палочки смешиваем и заправляем майонезом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить крабовый салат с яичными блинами:
@alionakarpiuk ? Крабовый салат с жареными яичными блинами Посуда у меня от премиального европейского бренда @vinzer.ukraine и сейчас ее можно приобрести по выгодному предложению -50% Ингредиенты: - Крабовые палочки - 300 г - Рис - 100 г - Кукуруза консервированная - 1 банка - Яйца - 4 шт - Майонез - 4 ст. л. - Соль - по вкусу Приготовление: 1 Отварите рис до готовности, промойте холодной водой и дайте ему остыть. 2. Крабовые палочки нарежьте кубиками. 3. Яйца немного посолите и добавьте майонез, взбейте вилкой и пожарите тонкий омлет-блин. Дайте остыть и нарежьте полосками. 4. Смешайте в большой миске: рис, кукурузу, крабовые палочки и нарезанный яичный блинчик. 5. Заправьте майонезом, перемешайте, посолите по вкусу. 6. Поставьте в холодильник на 20-30 минут - так салат станет еще вкуснее. Приятного аппетита! ?️? #салат#салатзомлетом#крабовыйсалат#рецепт#новыйгод♬ Little Things - Adrián Berenguer
Вас может заинтересовать:
- Гора печенья с шоколадом за 25 минут: суперлегкий рецепт
- На вкус просто бомба: рецепт очень ленивого яблочного штруделя
- Четыре ингредиента - и шедевр готов: рецепт божественного салата на Новый год
О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред