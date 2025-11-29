Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Рецепты

Крабовый салат на Новый год совершенно по-новому: рецепт из пяти ингредиентов

Анна Косик
29 ноября 2025, 14:45
47
Рецепт крабового салата, который поразит вкусом всех.
Время приготоления Время приготовления: 12 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Крабовый салат
Рецепт крабового салата с яичными блинами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Крабовый салат - одно из самых популярных блюд в новогоднем меню. Чтобы удивить гостей этим салатом, можно приготовить его неклассическую версию в этом году.

Рецептом крабового салата с яичными блинами в TikTok поделилась украинский блогер Алена Карпюк, пишет Главред.

Крабовый салат с яичными блинами - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Крабовые палочки 300 г
  • Рис 100 г
  • Консервированная кукуруза 1 банка
  • Яйца 4 шт.
  • Майонез 4 ст. л.

Яйца и майонез взбиваем венчиком, после этого добавляем в массу специи по вкусу. Жарим тоненькие яичные блины, скручиваем их в рулет и нарезаем. Тем временем можно сварить рис.

После охлаждения рис, яичные блины, кукурузу и нарезанные крабовые палочки смешиваем и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить крабовый салат с яичными блинами:

@alionakarpiuk ? Крабовый салат с жареными яичными блинами Посуда у меня от премиального европейского бренда @vinzer.ukraine и сейчас ее можно приобрести по выгодному предложению -50% Ингредиенты: - Крабовые палочки - 300 г - Рис - 100 г - Кукуруза консервированная - 1 банка - Яйца - 4 шт - Майонез - 4 ст. л. - Соль - по вкусу Приготовление: 1 Отварите рис до готовности, промойте холодной водой и дайте ему остыть. 2. Крабовые палочки нарежьте кубиками. 3. Яйца немного посолите и добавьте майонез, взбейте вилкой и пожарите тонкий омлет-блин. Дайте остыть и нарежьте полосками. 4. Смешайте в большой миске: рис, кукурузу, крабовые палочки и нарезанный яичный блинчик. 5. Заправьте майонезом, перемешайте, посолите по вкусу. 6. Поставьте в холодильник на 20-30 минут - так салат станет еще вкуснее. Приятного аппетита! ?️? #салат#салатзомлетом#крабовыйсалат#рецепт#новыйгод♬ Little Things - Adrián Berenguer

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алена Карпюк

Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт рецепты салат из крабовых палочек
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

13:48Украина
Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

13:04Мир
Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

12:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Евро и доллар резко взлетел: новый курс валют на 1 декабря

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Запретная связь гетмана: что известно об отношениях Мазепы с 16-летней крестницей

Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

Почему в СССР паркет клали именно "елочкой": причина, о которой никто не догадывается

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

Последние новости

16:34

На 17% дешевле, чем год назад: в Украине резко упали цены на базовый продукт

16:32

Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчасВидео

16:09

Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

15:41

Опытные хозяйки посыпают огород крупой: для чего они так делают

15:40

От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 годуВидео

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
15:40

Три и восемь лет: Остапу Ступке огласили приговор за "пьяное" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морские дроны СБУ взорвали два подсанкционных нефтетанкера "теневого флота" РФ - СМИ

15:00

Испортите себе праздник: где нельзя ставить елку

Реклама
14:58

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжениеВидео

14:45

Крабовый салат на Новый год совершенно по-новому: рецепт из пяти ингредиентов

14:01

В Киеве резко возросло количество раненых в результате массированного удара РФ: что известноФото

14:00

"Нападения и претензии" участница "Холостяка" раскрыла, как уходила от Цимбалюка

13:48

Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

13:42

Как заставить цвести даже "палку": проверенное удобрение из трех ингредиентовВидео

13:04

Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

12:57

Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

12:47

"Звучит прилет в твой дом": Кошмал поделилась пережитым во время обстрела Киева

12:34

Четыре ингредиента - и шедевр готов: рецепт божественного салата на Новый год

12:31

"Сорваны все планы Путина": ВСУ остановили оккупантов в важном городе

Реклама
12:29

Как выбрать живую ёлку, которая простоит до Старого Нового года

12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

11:56

"Словно ухажер": Тина Кароль показалась с сыном в соблазнительном нарядеВидео

11:56

Массированная атака РФ по Киеву: сколько ракет и дронов уничтожила ПВО

11:29

Киев отправил в США важную делегацию: кто будет обсуждать мирный план Трампа

11:25

Едва не задохнулись в квартирах: жители Киева рассказали о пережитой атакеФото

10:56

Кого ждет год больших денег и любви: помесячный прогноз Таро на 2026-йВидео

10:53

Много криков: Уильям рассказал, что любить делать с Кейт

10:48

Осенью или весной: когда лучше обрезать виноградВидео

10:43

"Какая ночь тяжелая": украинские звезды обратились к фанатам после атаки на Киев

10:38

Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

10:27

В Украине обесточены более полумиллиона потребителей: кто и где остался без света

10:25

Много погибших и раненых: Зеленский сообщил о трагических последствиях атаки РФФото

09:48

Коммунальные тарифы с 1 декабря: к чему готовиться украинцам

09:40

В небе красный огонь, а местные вздрагивали от взрывов: Россию атаковали дроны

09:28

Гороскоп на завтра 30 ноября: Ракам - стресс, Скорпионам - особое знакомство

08:30

Год, когда вы расправите крылья: судьбоносный Таро-прогноз для Близнецов на 2026-й

08:13

Пламя охватило жилые дома: РФ массированно атакует Киев ракетами и дронамиФото

08:10

Почему "план Трампа" Путину не понравилсямнение

07:56

РФ более 8 часов массированно атакует Киев: часть столицы осталась без света

Реклама
07:33

Горели дома, сносило целые этажи: РФ массированно атаковала Украину, есть жертвыФото

07:06

В воздухе МиГи и летит табун ракет: Киев под массированным ударом РФ

06:36

Полный Таро-расклад на 2026 год для Тельцов: названы два денежных месяцаВидео

05:50

Сложная головоломка на IQ: только бдительные смогут обнаружить скрытое число 53

05:47

На вкус просто бомба: рецепт очень ленивого яблочного штруделя

05:15

"Абсолютно не рад": путинист Лепс пожаловался на непатриотичных детей

04:30

Вселенная покажет правильное направление: трех знаков зодиака уже ждет изобилие

03:45

Бананы остаются желтыми даже через 26 дней: блогерша раскрыла необычный лайфхак

02:52

Найден таинственный объект у Стоунхенджа: находка переворачивает историю

01:48

РФ массированно бьет по Киеву: что известно о пострадавших и прилетахВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять