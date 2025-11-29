Крабовый салат на Новый год совершенно по-новому: рецепт из пяти ингредиентов

Рецепт крабового салата, который поразит вкусом всех.

https://glavred.info/recipes/krabovyy-salat-na-novyy-god-sovershenno-po-novomu-recept-iz-pyati-ingredientov-10719827.html Ссылка скопирована

Рецепт крабового салата с яичными блинами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Крабовый салат - одно из самых популярных блюд в новогоднем меню. Чтобы удивить гостей этим салатом, можно приготовить его неклассическую версию в этом году.

Рецептом крабового салата с яичными блинами в TikTok поделилась украинский блогер Алена Карпюк, пишет Главред.

Крабовый салат с яичными блинами - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Крабовые палочки 300 г

Рис 100 г

Консервированная кукуруза 1 банка

Яйца 4 шт.

Майонез 4 ст. л.

Яйца и майонез взбиваем венчиком, после этого добавляем в массу специи по вкусу. Жарим тоненькие яичные блины, скручиваем их в рулет и нарезаем. Тем временем можно сварить рис.

После охлаждения рис, яичные блины, кукурузу и нарезанные крабовые палочки смешиваем и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить крабовый салат с яичными блинами:

@alionakarpiuk ? Крабовый салат с жареными яичными блинами Посуда у меня от премиального европейского бренда @vinzer.ukraine и сейчас ее можно приобрести по выгодному предложению -50% Ингредиенты: - Крабовые палочки - 300 г - Рис - 100 г - Кукуруза консервированная - 1 банка - Яйца - 4 шт - Майонез - 4 ст. л. - Соль - по вкусу Приготовление: 1 Отварите рис до готовности, промойте холодной водой и дайте ему остыть. 2. Крабовые палочки нарежьте кубиками. 3. Яйца немного посолите и добавьте майонез, взбейте вилкой и пожарите тонкий омлет-блин. Дайте остыть и нарежьте полосками. 4. Смешайте в большой миске: рис, кукурузу, крабовые палочки и нарезанный яичный блинчик. 5. Заправьте майонезом, перемешайте, посолите по вкусу. 6. Поставьте в холодильник на 20-30 минут - так салат станет еще вкуснее. Приятного аппетита! ?️? #салат #салатзомлетом #крабовыйсалат #рецепт #новыйгод ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинский фудблогер и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред