Всего три ингредиента: шикарный салат "Нежный" станет королем вашего стола

Если у вас много дел и нет времени заморачиваться с блюдами на Новый год, тогда этот рецепт вам точно пригодиться. Предлагаем приготовить салат "Нежный" всего из нескольких ингредиентов.
Кстати, вместо твердого сыра можно использовать плавленый, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.
Салат "Нежный" - рецепт
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- яйца вареные
- сыр твердый
- кукуруза консервированная
- майонез
- соль по желанию
- зелень
Натрите крабовые палочки, твердый сыр и яйца на терке.
Первый слой: крабовые палочки, майонез.
Второй слой: яйца, майонез.
Третий слой: твердый сыр и сделайте сетку из майонеза, как показано на видео.
Украсьте салат кукурузой и веточками укропа и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат "Нежный":
