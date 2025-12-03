Всего три ингредиента: шикарный салат "Нежный" станет королем вашего стола

Рецепт быстрого салата с крабовыми палочками на новогодний стол.

Салат "Нежный" - рецепт / коллаж: Главред, фото: скрин видео instagram.com/_with_anna._/

Если у вас много дел и нет времени заморачиваться с блюдами на Новый год, тогда этот рецепт вам точно пригодиться. Предлагаем приготовить салат "Нежный" всего из нескольких ингредиентов.

Кстати, вместо твердого сыра можно использовать плавленый, сообщает Главред со ссылкой на with_anna.

Салат "Нежный" - рецепт

Ингредиенты:

крабовые палочки

яйца вареные

сыр твердый

кукуруза консервированная

майонез

соль по желанию

зелень

Натрите крабовые палочки, твердый сыр и яйца на терке.

Первый слой: крабовые палочки, майонез.

Второй слой: яйца, майонез.

Третий слой: твердый сыр и сделайте сетку из майонеза, как показано на видео.

Украсьте салат кукурузой и веточками укропа и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат "Нежный":

О персоне: with_anna with_anna - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На with_anna подписаны более 29 тысяч пользователей соцсети.

