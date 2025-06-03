РФ хочет накопить ударный кулак: Зеленский - о самых сложных направлениях на фронте

Сейчас два направления являются самыми горячими - Сумское и Покровское.

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Зеленский назвал два самых сложных направления на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Что известно:

РФ штурмует украинские позиции

Самая сложная ситуация на двух направлениях

Российские оккупанты штурмуют украинские позиции по всей линии фронта. Самыми сложными являются два направления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения в ZOOM с журналистами, сообщает УНИАН.

Самыми горячими направлениями сейчас являются Сумское и Покровское. Однако украинские военные делают все, чтобы сдержать вражеское нашествие.

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"Мы не даем всеми своими силами им накапливать максимальный кулак ударный для того, чтобы продвигаться вперед. Я считаю, что наши ребята сильно работают. Крепко стоят. И различные форматы дроновых операций на поле боя дают соответствующий результат", - сказал Зеленский.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России имеет продвижение в Сумской области. В частности, российские силы продвинулись на юго-восток от Константиновки (к северу от Сум).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас наиболее серьезные бои фиксируются на Покровском, Лиманском, Купянском направлениях.

Кроме того, аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали территорию площадью 3 километра на границе Сумской области и движутся оттуда к поселку Александрия.

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