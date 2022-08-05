УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как избавиться от запаха старости в квартире: 15 полезных советов, чтобы дома всегда пахло свежестью

5 августа 2022, 01:35

Если придерживаться несложных правил, быстро удастся избавиться от запаха старости в квартире и поддерживать присутствие лишь приятных ароматов.

Уборка
Как избавиться от запаха старости в квартире/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Запах старости может появиться в квартире или доме по двум причинам – либо он исходит от людей пожилого возраста, проживающих или проживавших там, либо от старой мебели.

Пожилые люди уже не могут эффективно следить за своей чистотой и чистотой в своем жилье, особенно если они проживают сами без младших родственников, которые могли бы помочь.

Способы устранить запах старости в квартире будут зависеть от того, проживают ли еще там пожилые люди , или речь идет о жилье, в котором они жили раньше.

Как убрать запах старости в квартире, где живут пожилые люди

Если пожилые люди проживают в квартире, и там "завелся" неприятный запах, его можно убрать, следуя следующим советам.

1. Личная гигиена

Нужно помогать пожилым людям ухаживать за собой, ведь самим им это уже тяжело. Кроме этого, пожилые люди часто не видят смысла в тщательном уходе за собой.

Также стоит правильно подбирать им мыло и другие средства гигиены. Ведь кожа пожилых людей становится тоньше, суше и нуждается в хорошем уходе и увлажнении. Тем не менее они часто пользуются обычным мылом, которое еще больше пересушивает кожу, как следствие – она начинает шелушиться и печь, что еще больше отбивает у пожилых людей желание мыться.

2. Одежда

Люди в пожилом возрасте долгое время носят одну и ту же одежду, а та впитывает в себя все запахи. Поэтому одежду, постельное белье и другие вещи, которыми пользуются пожилые люди, нужно тщательно и часто стирать.

3. Домашние животные

Пожилым людям трудно ухаживать за собой, поэтому сил на уход за домашними животными также не хватает. А от домашних животных могут оставаться еще более сильные запахи. Поэтому за их гигиеной также нужно следить.

4. Питание

Как бы это странно не звучало, но на силу запаха старости также влияет пища, которую потребляют пожилые люди. От тех людей, которые регулярно едят жирную пищу и большое количество мяса, будет слышаться более сильный запах, а от вегетарианцев или тех, кто просто употребляет много овощей, запаха практически не будет.

5. Уборка и проветривание

В помещении, где живут пожилые люди, нужно регулярно проводить влажную уборку и проветривание. Проветривать жилище стоит практически каждый день, чтобы запах выветривался. В это время пожилых людей лучше попросить побыть в другой комнате, чтобы холодный воздух им не навредил.

Читайте такжеКак сделать квартиру уютной: 5 вещей, которые освежат интерьерВо время уборки стоит протирать влажной тряпкой даже обои, ведь на них тоже оседает пыль и они впитывают в себя запахи.

А после тщательной уборки можно поставить в комнате ароматические свечи, емкости с гущей свежесмолотого кофе или шкурками от цитрусовых.

Как вывести запах старой мебели и вещей

В помещении также может "завестись" неприятный запах, если там стоит старая мебель, или же вы используете его как кладовку для хранения различных вещей. Часто в такие кладовые попадают вещи из разряда "не нужные, но жалко выбросить". Однако нагромождение хлама сохраняет в себе множество различных запахов, которые сочетаются между собой и наполняют комнату точно не тем "ароматом", который нам хотелось бы ощущать.

Как избавиться от запаха старости и других неприятных запахов в такой ситуации?

1. Обнаружить источник неприятного запаха

Первостепенно нужно выявить источник такого запаха и ликвидировать его. Если запах идет от скопления различного хлама, этот хлам придется разобрать, после чего провести генеральную уборку, применяя специальные средства.

2. Избавиться от ковров

Именно они впитывают в себя наибольшее количество запахов. Если же вы хотите их оставить, или у вас нет возможности от них избавиться, то нужно их тщательно почистить с помощью специальных средств (можно даже отдать в химчистку), а затем хорошо проветрить помещение.

3. Не стоит пользоваться освежителями для воздуха

Во-первых, они не могут полностью устранить запах, а лишь частично его маскируют. Во-вторых, они токсичны и наносят вред человеку, когда он их вдыхает, или когда контактируют с его кожей.

4. Шторы должны быть открыты

Если это помещение с окнами, то нужно ежедневно раздвигать шторы, ведь ультрафиолет убивает плесень и болезнетворные микроорганизмы.

Домашние средства для устранения запаха старости в квартире

1. Уксус

Нужно смешать две ложки уксуса со стаканом воды, смочить в этом растворе тряпку и тщательно протереть все деревянные элементы в помещении. Через неделю процедуру нужно повторить.

2. Марганцовка

Подходит для отделки только темной мебели. Нужно подготовить раствор марганцовки, который будет иметь легкую розовую окраску, и протереть всю темную мебель и другие деревянные элементы в помещении.

3. Кожура и цедра от цитрусовых

На всех полочках и других поверхностях можно разместить кожуру и цедру от цитрусовых.

Таким способом и всеми последующими нужно пользоваться уже после того, как было проведено генеральную уборку для устранения запахов, ведь эти способы помогут закрепить результат и не позволят запахам вернуться.

4. Молотый кофе или в зернах

Его также можно разместить по разным местам комнаты – это подарит помещению нежный кофейный аромат.

5. Ароматизированное мыло

Как в предыдущих случаях, разместить по разным полочкам и другим местам помещение.

6. Сода, лимонный порошок, активированный уголь.

Такие средства можно рассыпать по маленьким мисочкам и поставить в разных местах.

Читайте также:

уборка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:42

ВСУ сделали Наталье Могилевской сюрприз на День рождения

01:35

Как избавиться от запаха старости в квартире: 15 полезных советов, чтобы дома всегда пахло свежестью

01:07

Гороскоп на неделю 8-14 августа: Львам – груз проблем, Козерогам – счастье в любви, Водолеям – врагиВидео

00:51

Приметы на 5 августа: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

00:41

"Уже не вырвется оттуда": Павел Зибров рассказал, как Кремль "подкармливал" запроданку Повалий

Реклама
00:01

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2022: Львам – деньги, Скорпионам – перемены, Рыбам - опасные соблазныВидео

04 августа, четверг
23:50

"Покойники и смертники": Арестович озвучил три вероятных цели россиян под ХерсономВидео

23:22

Аморальная избирательность: Зеленский разнес скандальный отчет Amnesty International

22:46

Украина с оружием будет забирать свои земли, РФ это понимает и "требует" "Минска-3" – ПодолякВидео

22:35

"Зарево, что-то горит": Харьков под обстрелами, слышны мощные взрывы, есть пострадавшиеВидео

22:18

Евросоюз ввел жесткие санкции против беглеца Януковича и его сына

22:10

Приметы на 6 августа: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы не впустить беду в домВидео

21:44

Настигли одни неудачи и финансовые проблемы: 3 способа, как быстро избавиться от бед и разочарованийВидео

21:42

"Россия всех защищает": у Путина ошарашили пропагандистской методичкой по войнеВидео

21:39

ВСУ ведут бои с войсками РФ под Изюмом: враг пытается прорваться возле Гусаровки – ГенштабВидео

21:20

В Беларусь прибыл самолет, на котором могли быть иранские беспилотники для РФ - СМИВидео

21:15

Самая вкусная закуска, в которую влюбляются с первого кусочка: простой рецепт за 15 минутВидео

20:43

Македония подарила ВСУ штурмовики Су-25, которые ранее купила у Украины - СМИ

20:33

Если Путин победит в войне против Украины, начнется Третья мировая война – ЗеленскийВидео

20:27

Выходные в августе 2022 в Украине: как будем отдыхать в условиях военного положения

Реклама
20:09

"Мы не такие подонки, как они": Зеленский высказался о новых фейках РФ и желании говорить с Путиным

20:08

"Это свинство": продюсер-путинист Пригожин обвинил Вайкуле в геноциде украинцев

20:08

Путин подставил и унизил китайцевмнение

19:50

Россия лжет, угрожает и ставит ультиматумы: Зеленский разнес призывы Москвы к "переговорам"Видео

19:45

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

19:40

Цифры богатства и бедности в дате рождения: главные амулеты для финансовой удачи

19:39

Выходной на День Независимости Украины 2022 – будем ли отдыхать 24 августа

19:28

Россияне мощно "накрыли" села под Запорожьем из РСЗО: первые подробности

19:24

"Киев пускает ракеты в сторону Тайваня": пропагандисты Путина запутались во лжи и смололи очередной абсурдВидео

19:16

В Кабмине назвали сроки действия временной защиты в ЕС для беженцев из УкраиныВидео

19:11

Кремль хочет запретить россиянам увольняться со службы во время "спецоперации" - ГенштабВидео

18:51

ВСУ продвинулись в Харьковской области и закрепились на освобожденных территорияхВидео

18:41

"Многие из окружения Кремля хотят соскочить": Фейгин объяснил причину внезапной болезни соратника ПутинаВидео

18:39

Застряла "стрелка" от снаряда: боец ВСУ героически воевал со сломанным позвоночникомВидео

18:36

Международный день пива: когда и как отмечают, поздравления и картинки

18:30

"Это все равно, что рыться в грязном белье": Мосейчук отказалась обсуждать ВинникаВидео

18:23

Марк Фейгин. Санкции никогда не остановят шизофашиста ПутинаВидеоблоги

18:21

Оккупанты РФ массово опустошают склады с боеприпасами в Беларуси - экспертВидео

18:18

Православный календарь на август 2022: Преображение Господне, Успенский пост, Успение Пресвятой Богородицы - важные даты

18:04

Чтобы не сбежали: оккупантам угрожают заградительными отрядами "кадыровцев" на ХерсонщинеВидео

Реклама
17:50

Путин захочет переговоров: в конце августа РФ может предложить прекращение огня - ЖдановВидео

17:46

РФ стянула войска на Херсонщину: враг может наступать, чтобы сорвать планы ВСУ – ГенштабВидео

17:25

"Те, кого накрыло ракетами, уже ничего не расскажут": Гиркин признал мощность HIMARSВидео

17:20

Образы Эды Йылдыз: 7 стильных луков из Постучись в мою дверь, которые захочет повторить каждая

17:15

США могли бы ликвидировать Путина так, как и лидера "Аль-Каиды" - генерал СБУВидео

16:57

Полный рот золотых зубов: у Кабаевой появилась конкурентка и положила глаз на Путина

16:53

ВСУ продвинулись в Донецкой области, есть тактические улучшения – ГенштабВидео

16:52

Оставил гранату для себя: яркая история пенсионера из Бучи, в одиночку напавшего на колонну враговВидео

16:44

НАТО может вмешаться в войну против РФ: Столтенберг назвал единственное условиеВидео

16:11

Дорофеева показала романтический снимок со своим возлюбленным КацуринымВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять