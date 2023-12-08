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Атмосферная новогодняя головоломка: только настоящие гении найдут 5 кексов

Юрий Берендий
8 декабря 2023, 04:02
Сможете ли вы найти пять кексов, спрятанных в этой головоломке, менее чем за 34 секунды? Только те, у кого самый острый ум, могут это сделать.
Атмосферная новогодняя головоломка: только настоящие гении найдут 5 кексов
А вы сможете найти 5 кексов за 34 секунды? / Коллаж Главред, фото: Live Rugby Tickets, ua.depositphotos.com

Головоломки и оптические иллюзии развивают когнитивные навыки, ведь решение головоломок требует логического мышления, внимания к деталям, пространственного воображения и других когнитивных навыков. Это может способствовать развитию умственных способностей.

Головоломки способны стимулировать творческое воображение творчество. Некоторые новогодние головоломки могут потребовать нестандартного подхода и творческого мышления для их решения. Они помогают развивать творческие способности и обогащать воображение. Эта иллюзия создана для того, чтобы проверить ваше зрение, а также ваш мозг.

Только те, у кого зрение 20/20, могут заметить пять кексов, скрывающихся на этой насыщенной рождественской сцене.

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Атмосферная новогодняя головоломка: только настоящие гении найдут 5 кексов
А вы сможете найти 5 кексов за 34 секунды? / фото: Live Rugby Tickets

Головоломка озадачила игроков, которые пытались отыскать спрятанные кексы среди праздничной кофейни.

Созданная Live Rugby Tickets, эта головоломка занимает в среднем 34 секунды и оказалась особенно сложной для решения, пишет Express.

Говорят, что каждый пятый участник полностью сдался, пытаясь найти пять кексов. А вам уже удалось их найти? Если нет, разделите изображение на четверти и отсканируйте каждую четверть.

Все еще не можете найти кексы? Не волнуйтесь, потому что на изображении ниже все показано.

Атмосферная новогодняя головоломка: только настоящие гении найдут 5 кексов
Правильный ответ / фото: Live Rugby Tickets

Вам удалось их найти? Если нет, не волнуйтесь, потому что чем больше вы тренируетесь, тем лучше у вас получится.

Почему бы не попробовать еще одну головоломку, чтобы попрактиковаться? В данной загадке вам следует отыскать рыбку, которая спрятана в комнате вместе с кошкой и собакой на картинке. Удастся ли вам найти скрытую рыбку в течение 15 секунд?

Также, только те, кто обладает острым зрением и логическим мышлением, смогут увидеть щенка на картинке за 11 секунд.

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оптическая иллюзия головоломки
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