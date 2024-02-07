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"Все идет к победе Трампа": политолог сказал, чего стоит бояться Украине

Алёна Воронина
7 февраля 2024, 04:55
Заявления Трампа о "мире за 24 часа" не имеют отношения к реальности. Не стоит рассчитывать на то, что Трамп будет делать серьезную ставку на поддержку Украины.
Дональд Трамп, Андрей Золотарев
Политолог спрогнозировал, к чему стоит быть готовой Украине в случае победы Трампа на выборах в США/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, то нам не стоит рассчитывать на то, что он будет делать серьезную ставку на поддержку Украины. Но поведение Трампа спрогнозировать трудно, ведь он не последовательный, а импульсивный. И эта импульсивность может повернуть дело в любую сторону.

В то же время заявления Трампа по возможность "мира в Украине за 24 часа" – это всего лишь предвыборная риторика, которая не имеет никакого отношения к реальной политике. Такое мнение высказал директор аналитического центра Третий сектор, политолог Андрей Золотарев в интервью Главреду.

По словам Золотарева, по состоянию на сейчас очевидно, что Трамп может обойти Байдена в предвыборных гонках.

"Сейчас Трамп на пять пунктов обходит Байдена. Впрочем, пока остается открытым вопрос судебных исков и возможности участия Трампа в избирательной кампании. Хотя, по мнению ряда американских экспертов, если бы вместо Трампа в выборах участвовали Десантис или Хейли, у них были бы не меньшие шансы победить Байдена. Байден теряет баллы, и это факт. Пока что всё идет к победе Трампа на выборах", – отметил политолог.

Согласно прогнозу Золотарева, если Трампа не снимут с гонки юридическим путем (путем судебной казуистики), он может победить Байдена.

"Пока всё идет к этому, поскольку у Байдена нет громких побед, но есть большие проблемы. Проблемы – не только в Украине, но и на Ближнем Востоке, и в юго-восточной Азии. Пока что действия его команды напоминают режим пожарных: здесь немного притушили, а там загорелось", – сказал политолог.

По его словам, трудно прогнозировать, как именно победа Трампа может повлиять на Украину. Политолог напомнил, что когда-то именно при президентстве Трампа США начали предоставлять Украине "джавелины" и "стингеры", чего не было раньше.

"Что это может принести нам? В России уже раз обожглись: в Кремле пили шампанское после победы Трампа, но он не оправдал их ожиданий. И он вполне может не оправдать их ожиданий и в этот раз. В Кремле же, приняв готовность к компромиссам за слабость, могут и ноги положить на стол, что, безусловно, может разозлить импульсивного Трампа. Но не стоит забывать, что те самые "джавелины" и "стингеры" в Украину начали поступать именно при Трампе. До этого – при демократах – наша страна не получала серьезных поставок вооружений, кроме радаров, "хаммеров" и определенного количества стрелкового оружия", – отметил Золотарев.

Но, по словам политолога, Трамп является прежде всего изоляционистом. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что он будет делать серьезную ставку на поддержку Украины. Разве что Кремль поможет какими-то своими "благодурностями".

"Я бы пока не давал прогноза, поскольку у Трампа нет последовательности, но есть импульсивность, и эта импульсивность может повернуть дело в любую сторону. А что касается заявления Трампа о "мире за 24 часа", о том, что он решит вопрос войны в Украине за сутки, то это предвыборная риторика. Во время выборов политики часто делают подобные заявления, предлагая простые решения сложных проблем. К реальной политике это не имеет никакого отношения", – подытожил Золотарев.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев оценил сценарий "НАТО в обмен на территории":

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Как результаты выборов в США могут повлиять на Украину

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепп Боррель ответил на уверенность Трампа закончить войну в Украине за "24 часа". Боррель подчеркнул, что сомневается в такой способности Трампа.

Также ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сделал прогноз, что будет с помощью Украине, если придет Трамп. Украина ждет положительного решения относительно дальнейшей военной поддержки со стороны США в результате дебатов в Конгрессе, сказал Буданов.

Напомним, ранее в Financial Times отмечали, что Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме. Отмечается, что Трампу было бы на руку поражение Украины, если бы оно произошло перед выборами в США и дало ему возможность заявить о слабости и провале администрации Байдена.

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