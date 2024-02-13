СМИ выяснили, как Starlink попадают на фронт к русским

Российские оккупанты подтверждают использование "Старлинков".

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К русским терминалы попадают через ОАЭ / Коллаж Главреда. Фото: Важные истории

Российские оккупанты покупают терминалы спутниковой связи Starlink на публичных площадках в РФ от 240 до 299 тысяч рублей с абонентской платой от 100 долларов в месяц. Однако устройство подключается к сети через Польшу, говорится в материале "Важные истории".

Продавцы Starlink уточнили журналистам, что терминалы работают только рядом с украинской границей, в РФ сеть недоступна (кроме Калининграда и на Камчатке вблизи Японии).

Также россияне могут пользоваться услугами спутниковой связи Илона Маска на оккупированных территориях, в том числе в Крыму.

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Указывается, что все терминалы, находящиеся в продаже, уже настроены и готовы к использованию. В наличии - "версии V1, V2 RV и SL Global", их стоимость варьируется от 240 до 299 тысяч рублей в зависимости от площадки. Оплату принимают наличными или на карту, а интернет-магазин бытовой техники Miele, который также занимается продажей номинально недоступного в РФ оборудования, также готов принять перевод от юридического лица.

Товар можно забрать, в частности, неподалеку от объектов ГРУ - штаб-квартиры военной разведки и Военной академии МО РФ, где готовят разведчиков, отмечают журналисты.

Старлинк у оккупантов

В волонтерских и военных кругах накануне распространилась информация о том, что оккупанты могли получить доступ к Starlink.

На карте Starlink Северодонецк, Новоайдар, Старобельск, Рубежное и другие населенные пункты Луганской области, оккупированные российскими захватчиками, обозначены в "списке ожидания". Так же обозначена подконтрольная Украине территория. Кроме того, сетью Илона Маска охвачена часть захваченного россиянами Юга, включая Бердянск, Мелитополь, Геническ, Новую Каховку и другие.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что страна-агрессор закупает терминалы Starlink в арабских странах.

Илон Маск информацию попытался опровергнуть, ответив, что "ни один Starlink России прямо или косвенно не продавался".

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