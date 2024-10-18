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На складе гремели взрывы: реактивные дроны атаковали военный арсенал в Поволжье

Алексей Тесля
18 октября 2024, 16:16
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О прогремевших взрывах рассказали жители Сердобского района Пензенской области.
Сердобск
В Сердобске атакован военный арсенал РФ / Коллаж: Главред, фото: Google/maps, Pixabay

Арсенал ракетного и артиллерийского вооружения в Сердобске Пензенской области страны-агрессора РФ был атакован реактивными дронами в ночь с 16 на 17 октября.

О прогремевших взрывах рассказали жители Сердобского района Пензенской области, сообщает издание Astra.

"Несколько реактивных дронов атаковали в эту ночь склад с боеприпасами в Сердобске", - говорится в сообщении.

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После атаки на территории арсенала возник пожар, однако уже через полчаса его потушили. Подчеркивается, что от Сердобска до границы с Украиной — около 700 км.

Уточняется, что никаких официальных комментариев от местных властей до сих пор не последовало.

Отмечается, что в Свердобском районе находится арсенал ракетного и артиллерийского вооружения войсковой части 58661-90 (бывшая в/ч 83368).

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Издание напоминает, что какие точно реактивные дроны использованы в атаке, ASTRA неизвестно, однако ранее президент Владимир Зеленский показал новую украинскую гибридную дальнобойную ракету-дрона "Паляниця", которая оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем.

Screenshot
/ t.me/astrapress

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, дроны атаковали военный аэродром в Адыгее. На аэродроме дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского авиационного училища.

Ранее сообщалось, что в двух областях страны-агрессора РФ было громко - в Брянской области и Краснодарском крае прогремели взрывы. Как сообщил губернатор Брянщины Александр Богомаз, регион атаковали ударные беспилотники. Противовоздушная оборона якобы сбила 12 ударных дронов.

Как сообщалось ранее, в Генштабе подтвердил удар по арсеналу РФ на Брянщине. Отмечается, что по имеющейся информации на территории склада хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе и те, что поступили из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы. Значительная часть из них размещалась под открытым небом.

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