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Расстреляли прямо в зале: оккупанты убили известного детского тренера по боксу

29 марта 2022, 15:00

В прошлом тренер Алексей Джунковский был четырехкратным призером чемпионатов мира среди военнослужащих,

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Алексей Джунковский / ASPI2

В Ирпене оккупанты злодейским образом расстреляли известного детского тренера по боксу Алексей Джунковский. Об этом сообщает портал ASPI со ссылкой на очевидцев.

В прошлом Джунковский был победителем матчевых встреч "Украина – Россия", "США – Украина", "Украина – Куба".

Среди воспитанников Алексея Джунковского ‒ чемпион Европы-2016 среди школьников Олег Латуга и серебряный призер ЧЕ-2015 среди школьников Владислав Марчук.

Тренера расстреляли русские оккупанты прямо в боксерском зале в Ирпене, где он работал много лет.

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Алексей Джунковский с воспитанниками / ASPI

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Напомним, ранее в Киевской области в Буче российские оккупанты расстреляли мужчину на глазах у его 14-летнего сына.

"Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат стал стрелять по отцу. Он упал. Дальше военный начал стрелять по мне, два шара попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову", - рассказал сын погибшего мужчины.

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бокс российское вторжение новости Украины
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