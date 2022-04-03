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Геноцид на Киевщине: рашисты замучили и убили старосту села, ее мужа и сына

3 апреля 2022, 01:51

Мать с сыном нашли мертвыми присыпанными в песке, а тело главы семьи обнаружили в колодце.

Семья Сухенко

В Киевской области нашли тела старосты села Мотыжин Бучанского района Ольги Сухенко и ее мужа Игоря.

Об этом рассказал глава Макаровской поселковой общины Вадим Токарь в своем Telegram-канале.

"Печальная новость. Найдены тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа Игоря Сухенко, которые были взяты в плен орками 10 дней назад. До сих пор их судьба была неизвестна", - написал Токарь.

Как уточнил советник главы МВД Антон Геращенко, вместе со своими родителями был замучен и сын Сухенко. Семья пропала без вести 23 марта.

Отметим, что мать с сыном нашли присыпанными в песке, а тело главы семьи нашли в колодце.

"Сообщается, что все трое подверглись пыткам, прежде чем были казнены путинскими фашистами", - добавил Геращенко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины выбили оккупантов России из Киевской области и полностью зачистили регион от вражеских военных подразделений. Теперь Ирпень, Буча, Гостомель и другие населенные пункты вновь под контролем украинского государства.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Киевская область война России и Украины
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