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Неожиданный диагноз: психолог рассказала о внутреннем конфликте у Путина

28 апреля 2022, 19:56

Президент РФ пошел ва-банк, поэтому у него происходит внутренний конфликт, уверена Светлана Арефния.

Путин
Владимир Путин / УНИАН

У президента РФ Владимира Путина наблюдаются признаки психопатии, заявила физиогномист, кандидат психологических наук Светлана Арефния.

Такой вывод она сделала на основе анализа видео встречи Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"У него может быть внутренний конфликт. С одной стороны, глядя, сколько он делает для своей безопасности (скрывается, сменяет бункеры, нанимает шаманов и т. д.), становится понятно — он держится за жизнь. Иначе он выходил бы на публику, общался с людьми, то есть был бы более открытым. То есть, да, он за свою жизнь переживает, но возврата нет. Путин уже пошел ва-банк. Поэтому у него происходит внутренний конфликт, когда есть желание сберечь свою жизнь, но он все равно будет идти до конца. Будь он конкретным психопатом, то не скрывался бы и не делал всего того, что мы видим. Да, сомнения у него есть. Он 100% опасается за свою жизнь", - говорит эксперт.

Кандидат наук пояснила, что президент РФ делает какие-то шаги, иногда не продуманные и не совсем понятные.

"Об отсутствии близких свидетельствует то, что он на всех переговорах сидит на большом расстоянии от всех. Даже от чиновников, считающихся приближенными к нему. Он никому не доверяет и не подпускает к себе. Возможно, путин постепенно сошел с ума. Это приобретенный диагноз. Власть, безнаказанность — это его подпитывает", - добавила Арефния.

Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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Владимир Путин
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