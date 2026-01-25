Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россия готовит новые "катастрофические шаги": Максакова раскрыла смысл угроз Кремля

Юрий Берендий
25 января 2026, 12:20
51
Максакова жестко раскритиковала исторические, культурные и социальные основы России, заявив о ее глубокой цивилизационной отсталости и неизбежности краха.
Россия готовит новые 'катастрофические шаги': Максакова раскрыла смысл угроз Кремля
Максакова раскрыла истинный смысл угроз Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Россия отстает от Европы на сотни лет
  • Новые угрозы Кремля свидетельствуют об агонии
  • Режим в России рассыплется, как карточный домик

Очередные апокалиптические заявления с российской стороны все больше похожи не на риторику силы, а на симптомы страха и агонии. Слова идеолога путинского режима Дугина о "катастрофических шагах" только подчеркивают глубину внутреннего кризиса, в котором оказалась Россия. Об этом в чате на Главреде рассказала оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

"Там такая зашоренность: они придумали какую-то конструкцию и превознесли свой скромный вклад, который внесли в мировую культуру и цивилизацию. Она сопоставима с российской экономикой – сырьевой. Такая же и культура. В то время как в Европе в католических соборах Гендель писал роскошные мессы, которые исполняются по сей день и являются признанными шедеврами, в России запрещали музыкальные инструменты, вместо этого ходили скоморохи с гармошками, но и их отлавливали попы, потому что это все было "бесовским занятием". Россия во всех направлениях отстает на 200-300 лет", - указала она.

видео дня

Максакова считает, что ситуация в России с самого начала носит катастрофический характер. По ее словам, агрессивное настроение и внутренняя озлобленность подталкивают к желанию втянуть в собственную пропасть как можно больше людей. Она обращает внимание на высокий уровень суицидальных настроений, что, по ее мнению, легко прослеживается даже в российской литературе с ее общей депрессивностью. Сочетание зависти, подлости и пренебрежительного отношения к жизни порождает стремление нанести максимальный вред и распространить как можно больше страданий. Осознание собственных скудных или отсутствующих перспектив она называет проявлением агонии.

"В России все построено на лжи. Цемент этой конструкции из натурального дерьма и палок – страх и ложь. Эти два компонента склеивают абсолютно разрозненные, ничем не объединенные народы, находящиеся в этой тюрьме. Народы РФ не связывает ничего, кроме страха и лжи, поэтому все это может и должно развалиться, причем в любую минуту. Все рассыплется как карточный домик. Так, например, Ичкерия сделала все необходимое, чтобы с другими республиками выйти из состава РФ, и на сегодняшний день она просто оккупирована против воли чеченского народа", - добавила экс-депутат Госдумы РФ.

Смотрите видео, в котором Мария Максакова рассказала о шансе на завершение войны, Кабаевой, детях Путина, бункерах и настоящей страсти российского диктатора:

В то же время Максакова подчеркивает, что существует и другой фактор — большое количество регионов и сообществ, которые чувствовали бы себя значительно лучше без давления со стороны Москвы, истощающего их ресурсы. К этому добавляется совокупность проблем, которые накапливаются годами, в частности глубокий упадок жилищно-коммунального хозяйства. Изношенная инфраструктура, просроченные сроки эксплуатации лифтов и сооружений, аварии с канализацией и прорывами горячей воды создают комплекс условий, которые могут привести к быстрому и внезапному системному краху.

"Однако мы снова обсуждаем факторы, которые мало зависят от нас. Хотелось бы, чтобы мы добавляли в этот "бульон" ингредиенты, которые делали бы его еще более токсичным для путинского режима", — резюмирует она.

Мария Максакова
Мария Максакова / Инфографика: Главред

Что может стать стоп-фактором для России - мнение эксперта

Как писал Главред, экономика России все больше приближается к пределу своих возможностей из-за войны против Украины, а решающим фактором, который может остановить этот процесс, может стать сценарий распада страны по образцу СССР. Такую оценку озвучил экономист Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков и бывший член совета НБУ.

По его словам, для Кремля самой серьезной угрозой является именно рост рисков дезинтеграции государства, которое может повторить судьбу Советского Союза.

"Их экономики имеют много общего, но в отличие от советских времен, сейчас РФ ведет масштабную войну, которая высасывает финансовые, материальные и трудовые ресурсы значительно быстрее, чем война в Афганистане", — пояснил Шапран.

Экономические проблемы России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на четвертый год полномасштабного вторжения в Украину экономика страны-агрессора России оказалась в настолько тяжелом состоянии, что Кремль вынужден искать любые возможности для наполнения бюджета. Об этом свидетельствует рекордная конфискация активов на триллионы рублей, однако, по данным Bloomberg, реализовать их и направить средства на финансирование войны Москва не может. Показательным примером стала неудачная попытка продать на аукционе московский аэропорт Домодедово.

В западных странах все чаще звучат заявления о постепенном приближении завершения российско-украинской войны. Среди ключевых факторов называют рост давления на Россию со стороны США. При условии сохранения этой тенденции и отсутствия улучшения экономической ситуации Кремлю, вероятно, придется принимать непростые решения в отношении Украины, отметил политтехнолог Аббас Галлямов.

В то же время секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова подчеркнула, что так называемые "успехи" Владимира Путина за время полномасштабной войны фактически отсутствуют. По ее словам, экономические, политические и репутационные потери России огромны и несоизмеримы с какими-либо достижениями.

Другие новости:

О личности: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеро Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Мария Максакова экономика России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:05Война
Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

10:28Украина
"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени России

"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени России

10:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Последние новости

12:26

Финансовый гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

12:20

Россия готовит новые "катастрофические шаги": Максакова раскрыла смысл угроз КремляВидео

12:14

"Стала ангелом-хранителем": Сеитаблаев назвал актрису, заменившую ему мать

12:05

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:04

РФ не прекращает уничтожать энергетику Украины: в ISW раскрыли главную цель врага

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
12:01

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Драконам - гармония, Змеям - завал

11:44

Любовный гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

11:27

Тональный крем, BB, CC, DD-крем: в чем разница и как не ошибиться с выбором

11:20

"Жинка у меня": жених Леси Никитюк сделал трогательное признание

Реклама
11:09

Евро может показать характер: украинцев предупредили о скачках стоимости валюты

11:05

Действительно ли русский язык ближе всего: какой язык на самом деле родственен украинскому

10:39

"Имеет два названия": немецкий барон 300 лет назад раскрыл правду об УкраинеВидео

10:28

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

10:25

"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени РоссииВидео

10:17

Елена Кравец рассказала о новой влюбленности — детали

10:17

Гороскоп Таро на неделю с 26 января по 1 февраля: Ракам - озарение, Львам - действовать

09:48

Галкин жестко прошелся по РФ: защищал украинцев

09:44

Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожарФото

09:37

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

09:11

Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля: Козерогам - ответственность, Девам - пауза

Реклама
08:59

Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, деталиВидео

08:59

Зима сдает позиции: синоптик рассказал, когда на Житомирщине прекратятся сильные морозы

08:16

Почему Колобка "съели": историки дали неожиданное объяснение

08:12

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:58

В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

05:55

Жизнь с мамой после 30: психологи назвали истинную цену "экономии"

05:45

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

05:16

Соленые Рафаэлло, которые удивят всех: рецепт шикарной закуски за 5 минут

04:47

Жизнь страшнее кино: 8 фильмов, основанных на реальных событиях

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика-геймера за 71 секунду

03:23

Самый популярный фрукт становится роскошью: дефицит поднял цены до уровня экзотики

02:35

Климат против человека: ученые установили, что быстро ускоряет старение

24 января, суббота
23:11

Люди, родившиеся в эти месяцы, становятся сильнее с возрастом – кто они

23:00

Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

22:31

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

21:32

Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

21:21

"Город освобожден": Тимочко рассказал о зачистке Купянска от оккупантов

20:45

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там былоВидео

20:31

Света не будет до 7 часов: графики отключений для Львова и области на 25 января

20:29

Без тепла, воды и электричества: Кличко назвал самый проблемный район Киева

Реклама
20:28

Самойлова заберет все у путиниста-подкаблучника Джигана: лишится всего

19:58

Лайза Миннелли выпустила первую песню за 13 лет: для этого использовался ИИ

19:43

Может "склеить ласты": неожиданный прогноз о том, сколько осталось КадыровуВидео

19:29

Украина поговорила с глазу на глаз с РФ: появились детали и дата новых переговоров

19:10

Никакой сделки Трампа нетмнение

19:05

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

18:49

Украина имеет только один выбор: либо умереть, либо уничтожить РФ – нардеп

18:47

Не только Киев и Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

18:24

Одна скрытая функция меняет все: многие используют неправильно палочки для еды

17:55

Голливуд готовится к свадьбе года: СМИ назвали имена влюбленных

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять