Россия готовит новые 'катастрофические шаги': Максакова раскрыла смысл угроз Кремля

Максакова жестко раскритиковала исторические, культурные и социальные основы России, заявив о ее глубокой цивилизационной отсталости и неизбежности краха.

Максакова раскрыла истинный смысл угроз Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Очередные апокалиптические заявления с российской стороны все больше похожи не на риторику силы, а на симптомы страха и агонии. Слова идеолога путинского режима Дугина о "катастрофических шагах" только подчеркивают глубину внутреннего кризиса, в котором оказалась Россия. Об этом в чате на Главреде рассказала оперная певица, общественный деятель, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

"Там такая зашоренность: они придумали какую-то конструкцию и превознесли свой скромный вклад, который внесли в мировую культуру и цивилизацию. Она сопоставима с российской экономикой – сырьевой. Такая же и культура. В то время как в Европе в католических соборах Гендель писал роскошные мессы, которые исполняются по сей день и являются признанными шедеврами, в России запрещали музыкальные инструменты, вместо этого ходили скоморохи с гармошками, но и их отлавливали попы, потому что это все было "бесовским занятием". Россия во всех направлениях отстает на 200-300 лет", - указала она. видео дня

Максакова считает, что ситуация в России с самого начала носит катастрофический характер. По ее словам, агрессивное настроение и внутренняя озлобленность подталкивают к желанию втянуть в собственную пропасть как можно больше людей. Она обращает внимание на высокий уровень суицидальных настроений, что, по ее мнению, легко прослеживается даже в российской литературе с ее общей депрессивностью. Сочетание зависти, подлости и пренебрежительного отношения к жизни порождает стремление нанести максимальный вред и распространить как можно больше страданий. Осознание собственных скудных или отсутствующих перспектив она называет проявлением агонии.

"В России все построено на лжи. Цемент этой конструкции из натурального дерьма и палок – страх и ложь. Эти два компонента склеивают абсолютно разрозненные, ничем не объединенные народы, находящиеся в этой тюрьме. Народы РФ не связывает ничего, кроме страха и лжи, поэтому все это может и должно развалиться, причем в любую минуту. Все рассыплется как карточный домик. Так, например, Ичкерия сделала все необходимое, чтобы с другими республиками выйти из состава РФ, и на сегодняшний день она просто оккупирована против воли чеченского народа", - добавила экс-депутат Госдумы РФ.

В то же время Максакова подчеркивает, что существует и другой фактор — большое количество регионов и сообществ, которые чувствовали бы себя значительно лучше без давления со стороны Москвы, истощающего их ресурсы. К этому добавляется совокупность проблем, которые накапливаются годами, в частности глубокий упадок жилищно-коммунального хозяйства. Изношенная инфраструктура, просроченные сроки эксплуатации лифтов и сооружений, аварии с канализацией и прорывами горячей воды создают комплекс условий, которые могут привести к быстрому и внезапному системному краху.

"Однако мы снова обсуждаем факторы, которые мало зависят от нас. Хотелось бы, чтобы мы добавляли в этот "бульон" ингредиенты, которые делали бы его еще более токсичным для путинского режима", — резюмирует она.

Что может стать стоп-фактором для России - мнение эксперта

Как писал Главред, экономика России все больше приближается к пределу своих возможностей из-за войны против Украины, а решающим фактором, который может остановить этот процесс, может стать сценарий распада страны по образцу СССР. Такую оценку озвучил экономист Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков и бывший член совета НБУ.

По его словам, для Кремля самой серьезной угрозой является именно рост рисков дезинтеграции государства, которое может повторить судьбу Советского Союза.

"Их экономики имеют много общего, но в отличие от советских времен, сейчас РФ ведет масштабную войну, которая высасывает финансовые, материальные и трудовые ресурсы значительно быстрее, чем война в Афганистане", — пояснил Шапран.

Экономические проблемы России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на четвертый год полномасштабного вторжения в Украину экономика страны-агрессора России оказалась в настолько тяжелом состоянии, что Кремль вынужден искать любые возможности для наполнения бюджета. Об этом свидетельствует рекордная конфискация активов на триллионы рублей, однако, по данным Bloomberg, реализовать их и направить средства на финансирование войны Москва не может. Показательным примером стала неудачная попытка продать на аукционе московский аэропорт Домодедово.

В западных странах все чаще звучат заявления о постепенном приближении завершения российско-украинской войны. Среди ключевых факторов называют рост давления на Россию со стороны США. При условии сохранения этой тенденции и отсутствия улучшения экономической ситуации Кремлю, вероятно, придется принимать непростые решения в отношении Украины, отметил политтехнолог Аббас Галлямов.

В то же время секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова подчеркнула, что так называемые "успехи" Владимира Путина за время полномасштабной войны фактически отсутствуют. По ее словам, экономические, политические и репутационные потери России огромны и несоизмеримы с какими-либо достижениями.

О личности: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеро Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

