Загадка для самых внимательных: нужно найти кролика на загадочной картинке

Разыскать кролика на картинке с горами и домом будет сложно, ведь не все так очевидно, как может казаться.

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Надо найти кролика на загадочной картинке за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Unsplash, Fresherslive

Если вы ищете способ, как провести свое свободное время весело и с пользой, то головоломки и оптические иллюзии – это идеальный вариант. Они помогут не только развлечься, но и потренировать свои умственные способности. Следующая загадка заставит вас хорошо задуматься и подключить всю свою внимательность, ведь нужно будет найти кролика на рисунке.

На выполнение задания дается ограниченное количество времени – всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Справиться за это время смогут только самые сообразительные, ведь задача точно не из легких.

На картинке мы видим дом у озера, а чуть дальше за домом – горы. Также мы видим небо и облака, небольшое количество деревьев и траву. Но где-то среди этой природы есть скрытое животное – кролик, заметить которого будет очень нелегко.

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Возьмите себе на помощь таймер или секундомер, чтобы не пришлось следить за временем "в ручном режиме" – и вперед. Вы также можете попросить кого-нибудь из семьи или друзей следить за использованным временем, пока вы разгадываете эту загадку.

Осмотрите поочередно каждую частичку картинки, чтобы определить, где мог спрятаться кролик.

Если вы не укладываетесь в указанное выше время, не стоит расстраиваться – просто продолжайте поиски, не сковывая себя "цепями времени". Будьте настойчивыми, и успех вам обязательно улыбнется.

Когда закончите выполнять задание, можете предложить его родным и друзьям, если они тоже любят искать разгадки к разнообразным таинственным загадкам.

Надо найти кролика на загадочной картинке за 15 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти кролика на рисунке, даем небольшую подсказку – обратите внимание на облака, особенно на те, которые сразу под солнцем. Точно не замечаете там ничего странного?

Внизу мы оставили правильный ответ.

Кролик спрятался на облаке/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, от которой глаза будут разбегаться – нужно найти королеву среди стаи собак. Из-за большого количества деталей выполнить задачу будет непросто, поэтому лишь единицы смогут справиться с загадкой всего за 20 секунд.

Также ранее мы рассказывали о загадке для самых внимательных, в которой нужно найти змею, спрятанную среди листьев. Заметить змею на зеленой листве – непростая задача. Справиться с ней смогут лишь единицы.

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