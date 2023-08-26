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Чем отмыть руки от орехов: 5 способов, которые вернут коже естественный цвет за секунды

Алёна Воронина
26 августа 2023, 01:40
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Если на руках остались неприятные пятна после чистки орехов, от них можно избавиться довольно быстро, использовав один из проверенных способов.
Греческие орехи
Чем отмыть руки от орехов/ коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Есть орехи любит большинство из нас. Но не все готовы к небольшому нюансу, который будет преследовать вас после того, как вы почистите орехи – грязные руки. Здесь, как говорится, любишь кататься – люби и санки возить. Ведь самим почистить и съесть орехи и при этом оставить свои руки абсолютно чистыми не удастся. Поэтому любителям такого продукта не лишним будет знать, чем отмыть руки от орехов в домашних условиях.

Зрелые сухие плоды безопасны для рук. Ими вы можете испачкаться лишь в том случае, если какая-то посторонняя грязь есть на их поверхности, например, они упали на мокрую землю. Совсем другое дело, когда нужно почистить молодые плоды с зеленой кожурой. Когда вы почистите такие плоды, вам точно придется искать ответ на вопрос, чем отмыть руки после чистки зеленых орехов. Есть несколько эффективных вариантов, которые спасут ситуацию и вернут вашим рукам прежний вид.

Такой едкий пигмент, который содержится в кожуре ореха, самостоятельно быстро из рук не вымоется. Он может держаться на коже до двух недель. Поэтому не стоит пренебрегать способами ускорить этот процесс.

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1. Лимонный сок

Сперва нужно помыть руки с мылом, чтобы на ладонях не было каких-либо побочных загрязнений. Затем взять лимон, отрезать его часть и потереть потемнение на руках. Также можно взять вату, обмакнуть ее в лимонный сок и протереть руки. И так нужно повторить несколько раз, пока пятна не исчезнут. Лучше между попытками делать интервалы в 2-3 часа, чтобы не навредить нежной коже рук.

Вместо лимонного сока можно использовать лимонную кислоту, растворив пол чайной ложки кристалликов в 2/3 стакана воды.

2. Морская соль

Способ подойдет, если загрязнения на ладонях или кистях. Нужно слегка увлажнить кожу, нанести туда соль и потереть. Нежные участки кожи лучше таким способом не обрабатывать.

3. Перекись водорода

Если пятна свежие и еще не успели потемнеть, то нужно смочить вату в перекиси водорода и протереть кожу. Но если пятна потемнели, что этот способ, к сожалению, не поможет.

4. Виноград

Нужно виноградину разрезать и потереть ею загрязненные участки. Таким образом кожа будет отбеливаться. Также можно делать ванночки для рук с виноградным соком.

5. Нашатырный спирт

Смочить вату 10% нашатырным спиртом, протереть потемневшие участки. Но такой радикальный способ имеет свои последствия – придется вымывать руки от резкого запаха этого средства. Не стоит пользоваться нашатырным спиртом в зарытом помещении – лучше делать это лишь на отрытом воздухе.

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