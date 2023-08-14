Вырастет на глазах: 3 метода исправить тесто, если оно не поднимается

Когда мы занимаемся дома выпечкой, то, конечно, очень хочется, чтобы тесто хорошо подошло с первого раза. Но не всегда всё происходит так, как хочется. Довольно часто бывает, что по определенным причинам в этом процессе происходит сбой, и тесто показывает свои "капризы". Главред попытался разобраться, почему тесто плохо поднимается, и как это можно исправить.
Во время замешивания теста важно обращать внимание на срок годности дрожжей, ведь от этого напрямую зависит, поднимется ли опара и как быстро она это сделает.
Важно помнить, что открытую пачку живых дрожжей можно хранить до 12 дней, а если она будет лежать в тепле – то лишь до 24 часов. Открытую пачку сухих дрожжей нужно хранить при температуре от +3 до + 5 градусов по Цельсию до 7 дней.
Как исправить тесто, если оно не поднимается – 3 способа
1. Повысить температуру на кухне
Возможно, сейчас тесто находится в прохладных и некомфортных для себя условиях, и поэтому оно не может подойти. Дрожжи из-за низких температур могли не активизироваться.
Чтобы создать более комфортные для теста условия, нужно поставить его возле источника тепла. Например, рядом с теплой батареей или включенной плитой. Также можно поставить его греться на водяной бане. Для этого нагреть воду в кастрюле до кипения, выключить, сверху разместить миску с тестом. Но стоит следить, чтобы тесто не "запеклось".
2. Добавить еще немного дрожжей
Если температура воздуха в помещении достаточно теплая, и для перемешивания теста вы использовали теплую, а не холодную воду, а опара всё равно не поднимается, можно добавить больше дрожжей.
Нужно растворить в стакане теплой воды (вместо нее можно взять молоко) чайную ложку сухих дрожжей и столовую ложку сахара. Далее нужно подождать, чтобы на поверхности этой смеси появилась пена. Затем смесь нужно вылить в тесто и перемешать.
3. Добавить еще муки
Нужно добавить еще немного муки и повторно замесить тесто. Оно после вымешивания должно быть эластичным и чуточку липнуть к рукам. Стоит следить за тем, что не бросить слишком много муки, иначе тесто может получиться "забитым" – слишком густым и твердым.
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