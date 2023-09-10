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7 упражнений для похудения, если вес 80 кг+: тренер посоветовала, как быстро сжечь жир

Алёна Воронина
10 сентября 2023, 11:13 обновлено 10 сентября, 11:17
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Такой комплекс упражнений для похудения всего тела подойдет как людям с лишним весом, так и пенсионерам. Эти упражнения помогут держать себя в форме.
Спорт, зарядка, Анита Луценко
Анита Луценко показала упражнения для похудения при весе свыше 80 кг/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как сбросить лишний вес в домашних условиях без приложения больших усилий. Такой комплекс упражнений подойдет для людей, которые имеют вес более 80 килограммов.

Но поскольку эти упражнения предусматривают не слишком большую нагрузку, то этот комплекс может быть использован также как зарядка для пожилых людей, которые хотят держать себя в форме.

Для этого комплекса упражнений понадобятся стул, коврик и вода. В упражнениях будет задействовано всё тело. При этом на их выполнение понадобится всего 12 минут в день.

"Ко мне часто обращаются люди с большим весом. Вам достаточно тяжело делать обычные упражнения, но! Если вы решили тренироваться, восхищаюсь вами. В YouTube много хороших видео для спортивных девушек, но мало смышленых комплексов для тех, у кого много лишних кг. Я разработала этот комплекс специально для полных людей, также эта тренировка подойдет для пожилых людей", – отметила Анита Луценко.

В то же время она добавила, что, помимо выполнения упражнений, также важно следить за питанием. По ее словам, самое главное для похудения – это правильное питание.

"Спорт и правильное питание – лучшие друзья результата", – подчеркнула фитнес-тренер.

Анита Луценко рассказала о первых важнейших 5 шагах в питании:

  1. Делать промежутки между едой без каких-либо подъеданий минимум в течение 3-х часов.
  2. Не пить сладких напитков, соков.
  3. За один раз съедать чуть более 500 г пищи.
  4. В каждом приеме пищи должны быть овощи на половину тарелки.
  5. Обязательно дважды в день есть источники белка: мясо, птица, рыба, яйца, сыр, бобовые.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала, как выглядит "золотая" разминка перед тренировкой – фитнес-тренер продемонстрировала упражнения на 4 минуты. Чтобы правильно разминаться перед тренировкой, достаточно всего нескольких минут. Но такая разминка может быть и полноценной утренней зарядкой.

Также фитнес-тренер показала самые эффективные упражнения, как похудеть в руках за 18 мин в день. Достаточно будет выполнять эти простые упражнения для похудения рук и плеч в течение 3 недель, чтобы увидеть необычайный результат.

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