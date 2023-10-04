7 упражнений для похудения при весе 80 кг+: тренер показала, как избавиться от лишнего веса

Такой комплекс упражнений для похудения в домашних условиях прекрасно подойдет для людей, которые начинают путь к телу своей мечты.

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Тренер показала 7 упражнений для похудения при весе свыше 80 кг/ коллаж: Главред, фото: скрин, ua.depositphotos.com

Многим довольно трудно начать свой путь к похудению, если человек имеет достаточно большой объем лишнего веса. Поэтому фитнес-тренер Анита Луценко показала простые упражнения для похудения для полных, с которых будет идеально начинать путь к телу своей мечты.

Такая зарядка несложная, часть упражнений вообще выполняется, сидя на стуле. Поэтому это идеальный вариант, если вы только начинаете выполнять какие-то упражнения и ищете начальный комплекс упражнений для похудения всего тела .

По словам тренера, нужно выполнять этот комплекс упражнений ежедневно в течение месяца, а после этого можно переходить к более сложным комплексам.

"Убрать лишний жир? Похудеть быстро? Простая, но очень эффективная зарядка для людей, которые только начали покорять спорт, имеют лишний вес (это не личное мнение, а подтверждено ІМТ – формула индекса массы тела, оценка степени ожирения). Давайте откровенно: тяжелым людям начать трудно... Есть много причин, почему так, но я знаю, что вы чувствуете, сложно найти правильную зарядку, сложно выполнять упражнения", – отметила Анита Луценко.

Она подчеркнула, что самая главная задача – начать, а мотивация часто приходит во время тренировки. Также она добавила, что такая зарядка поможет не только для похудения, но и для сохранения своего здоровья.

"Я обещаю, что тебе понравится! Уверяю, что результат будет – не так быстро, как хочется, не за один день, но уже через месяц ты почувствуешь и увидишь существенные изменения. Помни, что ты стараешься не для кого-то, а для себя. Когда действительно работаешь для себя, то мечтаешь не о самом быстром результате, а о самом лучшем. Именно над таким я работаю с тобой", – обратилась фитнес-тренер ко всем, кто хочет попробовать худеть с помощью такого комплекса упражнений.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала идеальную танцевальную тренировку для похудения на 15 мин. Она подчеркнула, что одним из лучших способов сбросить лишний вес являются танцы для похудения. Они не только помогут держать себя в форме, но и поднимут настроение.

Также ранее Анита Луценко рассказала, как разминаться при сидячей работе. Тренер показала, какие упражнения нужно делать во время сидячей работы, чтобы прекрасно себя чувствовать и убрать болевые ощущения.

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