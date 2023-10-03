2 кг лишнего веса труднее сбросить чем 100 кг: тренер ошарашила объяснением

Несколько причин влияют на то, почему людям с большим количеством лишнего веса легче сбросить килограммы чем тем, у кого меньший вес тела.

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Анита Луценко объяснила, почему 2 кг лишнего веса труднее сбросить чем 100 кг/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко объяснила, почему людям, у кого очень много лишнего веса, легче от него избавиться, чем тем, кто хочет сбросить всего несколько килограммов.

По словам тренера, есть несколько факторов, которые влияют на этот процесс. Об этом она рассказала в новом подкасте.

"Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как кому легче сбрасывать вес – людям, у которой этого веса супер многовато, или если нужно сбросить 2-3 килограммчика. Давайте разбираться с самого начала", – отметила Луценко.

Как худеет человек с большим количеством лишнего веса

Она объяснила, что человек с весом 100-200 кг имеет настолько преувеличенный по калориям режим питания, что если он сведет питание до 2000 калорий в день (а это довольно много еды), то просто начнет таять на глазах.

"То есть человек ест 5000 тысяч калорий, начинает есть 2000 тысячи – и всё. Дефицит в 3000 калорий каждый день – и он начинает таять", – отметила фитнес-тренер.

Помимо этого, человек, который весит больше, тратит гораздо больше калорий во время дыхания, движения и других процессов, чем более стройный человек. Например, чтобы пройти буквально 10 метров человек с большим избыточным весом будет тратить гораздо больше калорий, чем человек с меньшим весом.

Как худеет человек с меньшим количеством лишнего веса

В то же время похудение людей, у которых меньше лишнего веса, происходит по-другому. Более стройный человек, вероятнее всего, более или менее правильно питается. Он может за день потреблять пищу, например, на 1800 калорий – это такой более или менее нормальный режим. Но этот человек хочет сбросить еще 2 килограмма. Поскольку режим питания достаточно правильный, то для похудения придется его еще больше корректировать, говорит фитнес-тренер.

"Давайте подумаем, что девушка, например, весит 65 килограммов, а хочет похудеть до 63 килограммов, что, в принципе, более или менее нормально. Но она более или менее нормально питается и двигается. То здесь надо ввести небольшие коррективы, например, есть чуть меньше жира и углеводов и немного добавить белка в рационе, оставить активность такую же или немного добавить, и в принципе по 500 граммов в неделю она может худеть, и за 4 недели достичь желаемого результата", – объяснила Анита Луценко.

В то же время она обратила внимание, что часто девушки хотят похудеть еще больше, чем это нормально для нашего организма, и это неправильно.

Человеку с большим весом труднее принять решение худеть

Фитнес-тренер обратила внимание на еще один важный момент: чем больше вес человека, тем труднее ему принять решение о том, что нужно худеть. Ведь такому человеку придется вносить больше изменений в свой рацион питания, отказаться от большого количества калорийной пищи, к которой он привык. Поэтому, хоть сам процесс сброса будет идти быстрее и более гладко, чем у худых людей, но людям с большим количеством лишнего веса труднее на это решиться.

"И здесь важно понять, что ни от кого, кроме вас, этот процесс не зависит. Только вы можете взяться за свою жизнь. Никому, кроме вас, ваша жизнь и здоровье не может быть нужно больше, чем вам. Кроме того, мне нравится говорить, что единственное, что у нас есть в этой жизни, – это наше тело, на которое мы можем влиять. И если мы не можем на него влиять, то у нас начинается ощущение того, что мы вообще в нашей жизни ни на что не можем влиять, а жизнь просто происходит, и нас несет куда-то. Ну, если я не могу контролировать то, что я кладу в свой рот, то что там можно говорить о контроле того, как живу, где я живу, кем я работаю и с кем я общаюсь", – отметила тренер.

Смотрите видео с объяснением Аниты Луценко, почему 2 кг лишнего веса труднее сбросить чем 100 кг:

В каких случаях нужно обратиться к врачу

Анита Луценко отметила, что похудение – это чистая математика.

"Столько калорий зашло, столько калорий получилось, столько – осталось. Похудение зависит только от этого", – подчеркнула она.

Но если вы видите, что рацион у вас нормальный, вы откорректировали режим питания, а вес всё равно никуда не девается, то в этом случае лучше обратиться к врачу.

"Если вы считаете, что вы и травиночки не ели, а при этом вы не худеете – то скорее всего у вас есть или какая-то болезнь, и тогда это вообще не к питанию, не к тренировкам, а к врачу выяснять, или вы уже находитесь в режиме "ледышки" – когда вы едите 600-800 калорий, у вас холодные руки, уже просто не расходуется эта энергия, вы много времени лежите, сидите, не двигаетесь", – отметила фитнес-тренер.

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