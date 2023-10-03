УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

2 кг лишнего веса труднее сбросить чем 100 кг: тренер ошарашила объяснением

Алёна Воронина
3 октября 2023, 05:30
Несколько причин влияют на то, почему людям с большим количеством лишнего веса легче сбросить килограммы чем тем, у кого меньший вес тела.
Спорт, Анита Луценко
Анита Луценко объяснила, почему 2 кг лишнего веса труднее сбросить чем 100 кг/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко объяснила, почему людям, у кого очень много лишнего веса, легче от него избавиться, чем тем, кто хочет сбросить всего несколько килограммов.

По словам тренера, есть несколько факторов, которые влияют на этот процесс. Об этом она рассказала в новом подкасте.

"Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как кому легче сбрасывать вес – людям, у которой этого веса супер многовато, или если нужно сбросить 2-3 килограммчика. Давайте разбираться с самого начала", – отметила Луценко.

Как худеет человек с большим количеством лишнего веса

Она объяснила, что человек с весом 100-200 кг имеет настолько преувеличенный по калориям режим питания, что если он сведет питание до 2000 калорий в день (а это довольно много еды), то просто начнет таять на глазах.

"То есть человек ест 5000 тысяч калорий, начинает есть 2000 тысячи – и всё. Дефицит в 3000 калорий каждый день – и он начинает таять", – отметила фитнес-тренер.

Помимо этого, человек, который весит больше, тратит гораздо больше калорий во время дыхания, движения и других процессов, чем более стройный человек. Например, чтобы пройти буквально 10 метров человек с большим избыточным весом будет тратить гораздо больше калорий, чем человек с меньшим весом.

Как худеет человек с меньшим количеством лишнего веса

В то же время похудение людей, у которых меньше лишнего веса, происходит по-другому. Более стройный человек, вероятнее всего, более или менее правильно питается. Он может за день потреблять пищу, например, на 1800 калорий – это такой более или менее нормальный режим. Но этот человек хочет сбросить еще 2 килограмма. Поскольку режим питания достаточно правильный, то для похудения придется его еще больше корректировать, говорит фитнес-тренер.

"Давайте подумаем, что девушка, например, весит 65 килограммов, а хочет похудеть до 63 килограммов, что, в принципе, более или менее нормально. Но она более или менее нормально питается и двигается. То здесь надо ввести небольшие коррективы, например, есть чуть меньше жира и углеводов и немного добавить белка в рационе, оставить активность такую же или немного добавить, и в принципе по 500 граммов в неделю она может худеть, и за 4 недели достичь желаемого результата", – объяснила Анита Луценко.

В то же время она обратила внимание, что часто девушки хотят похудеть еще больше, чем это нормально для нашего организма, и это неправильно.

Человеку с большим весом труднее принять решение худеть

Фитнес-тренер обратила внимание на еще один важный момент: чем больше вес человека, тем труднее ему принять решение о том, что нужно худеть. Ведь такому человеку придется вносить больше изменений в свой рацион питания, отказаться от большого количества калорийной пищи, к которой он привык. Поэтому, хоть сам процесс сброса будет идти быстрее и более гладко, чем у худых людей, но людям с большим количеством лишнего веса труднее на это решиться.

"И здесь важно понять, что ни от кого, кроме вас, этот процесс не зависит. Только вы можете взяться за свою жизнь. Никому, кроме вас, ваша жизнь и здоровье не может быть нужно больше, чем вам. Кроме того, мне нравится говорить, что единственное, что у нас есть в этой жизни, – это наше тело, на которое мы можем влиять. И если мы не можем на него влиять, то у нас начинается ощущение того, что мы вообще в нашей жизни ни на что не можем влиять, а жизнь просто происходит, и нас несет куда-то. Ну, если я не могу контролировать то, что я кладу в свой рот, то что там можно говорить о контроле того, как живу, где я живу, кем я работаю и с кем я общаюсь", – отметила тренер.

Смотрите видео с объяснением Аниты Луценко, почему 2 кг лишнего веса труднее сбросить чем 100 кг:

В каких случаях нужно обратиться к врачу

Анита Луценко отметила, что похудение – это чистая математика.

"Столько калорий зашло, столько калорий получилось, столько – осталось. Похудение зависит только от этого", – подчеркнула она.

Но если вы видите, что рацион у вас нормальный, вы откорректировали режим питания, а вес всё равно никуда не девается, то в этом случае лучше обратиться к врачу.

"Если вы считаете, что вы и травиночки не ели, а при этом вы не худеете – то скорее всего у вас есть или какая-то болезнь, и тогда это вообще не к питанию, не к тренировкам, а к врачу выяснять, или вы уже находитесь в режиме "ледышки" – когда вы едите 600-800 калорий, у вас холодные руки, уже просто не расходуется эта энергия, вы много времени лежите, сидите, не двигаетесь", – отметила фитнес-тренер.

Ранее Анита Луценко рассказала, как разминаться при сидячей работе. Тренер показала, какие упражнения нужно делать во время сидячей работы, чтобы прекрасно себя чувствовать и убрать болевые ощущения.

Также ранее Анита Луценко рассказала о планке для похудения – 11 вариантов популярного упражнения, которые помогут убрать живот. Тренер показала, как правильно делать планку для похудения. Можно выбрать несколько вариантов, которые подойдут именно вам.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лишний вес диета похудение Анита Луценко интересные новости
Реклама

Главное за день

"Угроза высока": РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

"Угроза высока": РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

23:56 Украина
В машине куча денег: в Сумах на взятке поймали мэра города Александра Лысенко

В машине куча денег: в Сумах на взятке поймали мэра города Александра Лысенко

23:00 Украина
"Битва за Крым": Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ

"Битва за Крым": Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ

22:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:30

2 кг лишнего веса труднее сбросить чем 100 кг: тренер ошарашила объяснением

04:20

"Готовятся очень тихо": эксперт рассказал о мятежах против ПутинаВидео

03:40

Даша Кацурина рассказала сексологу, зачем ей нужен Дантес

02:40

Угроза ядерного удара РФ: украинцев предупредили о худшем сценарии

02:18

Не оторветесь, пока не съедите весь: рецепт воздушного львовского сырника

Россия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - ГончарРоссия взяла курс на ядерные испытания, Запад притворяется страусом - Гончар
02:02

"Останетесь ни с чем": астролог рассказал, как не потерять деньги в октябреВидео

01:35

"Воевать России нечем": Огрызко оценил риск прямого противостояния РФ и НАТО

02 октября, понедельник
23:56

"Угроза высока": РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

23:00

В машине куча денег: в Сумах на взятке поймали мэра города Александра Лысенко

Реклама
22:47

"Битва за Крым": Уоллес заявил об успехах контрнаступления и прорыве ВСУ

22:32

Украину накрыла новая буря: какой будет сила геомагнитного шторма

22:29

Россияне пошли в штурм позиций ВСУ возле Андреевки и Вербового: чем закончилось

22:04

Под Бахмутом продолжаются интенсивные тяжелые бои: в ВСУ раскрыли бешеные потери россиян

21:42

Санта Димопулос официально сменила имя - фото нового документа

21:26

"Послание Путину": США вскоре объявят о новом пакете помощи

20:27

Россия скоро может испытать ядерную ракету в Антарктиде - The New York Times

20:10

Такого вы точно не готовили: рецепт тарталеток, который сразит всех

19:57

Россияне атаковали Днепр и попали в склад ДТЭК: хотят сорвать отопительный сезон

19:53

Надя Дорофеева прокомментировала новость про беременность и показала животикВидео

19:23

Ударит +6: Украину накрыло похолодание

Реклама
19:10

Бахмутский fatumмнение

19:06

Теперь официально оккупантка: Анна Asti получила гражданство РФ

18:55

НБУ отменяет фиксированный курс: что стоит знать о новом валютном режиме

18:46

Разоружение России затянется на годы: эксперт объяснил, как Запад "денацифицирует" РФ

17:58

РФ массово стягивает новые подразделения и технику: в ВСУ назвали опасное направление

17:45

США подготовили тайную стратегию помощи Украине - Politico

17:34

Фронтвумен Kazka впервые призналась в психическом расстройстве

17:32

Россия защищает Черноморский флот у Крыма самолетами-"старичками"

17:22

Новая трасса на юге: РФ строит дорогу через захваченную территорию УкраиныВидео

17:16

"Вопрос помощи": в ВСУ раскрыли, какие установки нужны для усиления ПВО

17:03

Представим, Илон, ваш дом захватили русские, детей убили, а жену изнасиловалимнение

16:53

Лучшее домашнее средство от жира: чем отмыть плитку на кухне

16:45

Коля Серга шокировал признанием, что его брат воюет на стороне России

16:45

Реакция не будет ядерной: как Запад отреагирует на ядерный удар РФ

16:35

В России случайно слили адреса воинских частей и спецслужб Путина - СМИ

16:18

В ЕС сделали странное заявление на фоне победы "друзей Путина" на выборах в Словакии

15:50

Путину стоит задуматься: в ГУР рассказали о проблеме российских оккупантов с ПВО

15:43

Будут 3 худшие дни для влюбленных: любовный гороскоп на октябрь 2023Видео

15:41

Гениальный метод жарки яиц без обжаривания, который занимает всего 3 минуты

15:32

Что нужно выпить 4 октября, чтобы здоровье было крепким: приметы и запреты

Реклама
15:20

Зачем США и РФ готовят ядерные полигоны: раскрыт план действий Запада

15:15

Готов ли Запад предоставить "ядерный зонт": Гончар раскрыл, что Украину будет ждать дальше

15:03

У Ларисы Долиной родилась внучка от ее бывшего мужа - реакция путинистки

14:53

Бизнес на ровном месте: зачем люди собирают каштаны и что из них делают

14:46

"Предатель": в РФ закатили истерику из-за пилота, перегнавшего Ми-8 в Украину

13:41

Надя Дорофеева ждет ребенка от Миши Кацурина - СМИ

13:38

В Херсоне прилет во время атаки оккупантов: пострадавшие в критическом состоянииФото

13:26

ЕС расширится от Лиссабона до Луганска: в Германии сделали громкое заявление

13:18

Силы обороны получили уже 230 автомобилей при содействии Favbet Foundation

12:56

Мощный удар ВСУ на юге: украинские защитники "перемололи" сотни россиян

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять