Лучше, чем "китайские танцы": идеальная танцевальная тренировка для похудения на 15 мин

Танцы для похудения в домашних условиях являются достаточно эффективным способом поддерживать вес своего тела в норме или корректировать свой вес, если есть желание похудеть.
Фитнес-тренер Анита Луценко показала танцевальную тренировку, во время которой можно поработать над мышцами всего тела.
"Это стрип-дэнс, но у меня не просто обольстительный танец, а качественная физическая нагрузка. На этой тренировке мы поработаем с мышцами всего тела, также прокачаем мышцы тазового дна, женственность и гибкость", – отметила тренер.
Также она объяснила, что китайские танцы для похудения, которые сейчас достаточно популярны, на самом деле не прячут в себе никакого секрета, это просто маркетинг. Фитнес-тренер подчеркнула, что нужно в первую очередь помнить о важности правильного питания, ведь без этого занятия спортом не будут приносить желаемого результата.
"Уже много раз рассказывала, должна повторить: худеют люди от еды (ее качество и количество имеет значение), спорт – это для тонуса тела, что невероятно влияет на картинку, отражение в зеркале", – отметила она.
Тренер добавила, что не так важно, каким именно видом спорта вы будете заниматься, главное – заниматься в удовольствие.
"Я за то, чтобы каждый занимался тем, что нравится. Танцы – хороший вариант, это спорт для души. Регулярные тренировки танцами тоже повлияют положительно на состояние твоего тела. Сколько раз в неделю надо танцевать для наилучшего результата похудения – через день, но главное сочетать со здоровым меню", – подытожила Анита Луценко.
Смотрите видео, как выполнять все движения во время танцевальной тренировки:
Ранее Анита Луценко рассказала, как разминаться при сидячей работе. Тренер показала, какие упражнения нужно делать во время сидячей работы, чтобы прекрасно себя чувствовать и убрать болевые ощущения.
Также ранее Анита Луценко рассказала о планке для похудения – 11 вариантов популярного упражнения, которые помогут убрать живот. Тренер показала, как правильно делать планку для похудения. Можно выбрать несколько вариантов, которые подойдут именно вам.
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