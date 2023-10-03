Лучше, чем "китайские танцы": идеальная танцевальная тренировка для похудения на 15 мин

Один из лучших способов сбросить лишний вес – это танцы для похудения. Они не только помогут держать себя в форме, но и поднимут настроение.

https://glavred.info/sport/luchshe-chem-kitayskie-tancy-idealnaya-tancevalnaya-trenirovka-dlya-pohudeniya-na-15-min-10505362.html Ссылка скопирована

Анита Луценко показала идеальную танцевальную тренировку для похудения на 15 мин/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Танцы для похудения в домашних условиях являются достаточно эффективным способом поддерживать вес своего тела в норме или корректировать свой вес, если есть желание похудеть.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала танцевальную тренировку, во время которой можно поработать над мышцами всего тела.

"Это стрип-дэнс, но у меня не просто обольстительный танец, а качественная физическая нагрузка. На этой тренировке мы поработаем с мышцами всего тела, также прокачаем мышцы тазового дна, женственность и гибкость", – отметила тренер.

Также она объяснила, что китайские танцы для похудения, которые сейчас достаточно популярны, на самом деле не прячут в себе никакого секрета, это просто маркетинг. Фитнес-тренер подчеркнула, что нужно в первую очередь помнить о важности правильного питания, ведь без этого занятия спортом не будут приносить желаемого результата.

"Уже много раз рассказывала, должна повторить: худеют люди от еды (ее качество и количество имеет значение), спорт – это для тонуса тела, что невероятно влияет на картинку, отражение в зеркале", – отметила она.

Тренер добавила, что не так важно, каким именно видом спорта вы будете заниматься, главное – заниматься в удовольствие.

"Я за то, чтобы каждый занимался тем, что нравится. Танцы – хороший вариант, это спорт для души. Регулярные тренировки танцами тоже повлияют положительно на состояние твоего тела. Сколько раз в неделю надо танцевать для наилучшего результата похудения – через день, но главное сочетать со здоровым меню", – подытожила Анита Луценко.

Смотрите видео, как выполнять все движения во время танцевальной тренировки:

Ранее Анита Луценко рассказала, как разминаться при сидячей работе. Тренер показала, какие упражнения нужно делать во время сидячей работы, чтобы прекрасно себя чувствовать и убрать болевые ощущения.

Также ранее Анита Луценко рассказала о планке для похудения – 11 вариантов популярного упражнения, которые помогут убрать живот . Тренер показала, как правильно делать планку для похудения. Можно выбрать несколько вариантов, которые подойдут именно вам.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.