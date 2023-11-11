Нужно найти буквы В и Р за 10 секунд: отличный способ проверить свою внимательность

Среди большого количества букв А будет непросто заметить две буквы, которые отличаются.

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Нужно найти буквы В и Р за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Главред

Оптические иллюзии, в которых нужно отыскать какой-то скрытый предмет, человека или животное, помогают "натренировать" мозг на выполнение таких задач. Если регулярно разгадывать такие загадки, со временем вы заметите, насколько легко это вам начнет удаваться.

Следующая загадка не так проста, как может показаться на первый взгляд. На картинке изображено большое количество букв А, и где-то среди них спрятаны две буквы, которые отличаются – В и Р. Их нужно отыскать максимально быстро.

На поиски спрятанных букв дается ограниченное количество времени – всего 10 секунд. Поэтому придется поспешить и не отвлекаться ни на что другое.

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Используйте таймер или секундомер, чтобы засечь время, и начинайте поиски. Придется "проходить" взглядом либо по строкам, либо по столбцам – как вам будет удобно.

Нужно найти буквы В и Р за 10 секунд/ Главред

Когда завершите разгадывать загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – вдруг им тоже захочется проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Буквы В и Р хорошо спрятаны/ Главред

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти воробья в лесу за 10 секунд. Не каждому удастся сразу заметить птичку, ведь в лесу есть где спрятаться.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти букву Р среди В за 8 секунд. От хаоса, царящего среди расположенных на картинке букв, просто будут разбегаться глаза. Лишь самым терпеливым удастся найти утерянную букву.

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