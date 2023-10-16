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9 лучших упражнений для похудения на 6 минут: идеальная зарядка на все тело

Алёна Воронина
16 октября 2023, 12:30 обновлено 16 октября, 12:30
Утренняя зарядка дома, которая займет минимум времени, так же является эффективным способом, как быстро похудеть. Главное сочетать ее с правильным питанием.
Зарядка, спорт, Анита Луценко
Тренировка на все группы мышц в домашних условиях/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Чтобы избавиться от лишнего веса и держать свое тело в идеальной форме, о которой вы мечтаете, достаточно выполнять несложную тренировку дома на всё тело.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений на все группы мышц, который поможет получить очень хороший результат.

По словам тренера, такой комплекс упражнений с мотивами пилатеса дает эффект на все мышцы, но больше всего сконцентрирован на нескольких участках – бедрах, ягодицах и прессе.

"Вы почувствуете бедра, ягодицы, пресс. Хрупкая, элегантная зарядка с мотивами пилатеса для невероятного результата. Выполняйте движения медленно, почувствуйте каждое движение и каждую мышцу, которая включилась в работу", – отметила тренер.

Она добавила, что это комплекс на всё тело – силовые тренировки сочетаются с растяжкой. Также будет хорошо проработана внешняя и внутренняя поверхность бедра.

"Каждое упражнение активизирует ваше тело, хорошо растягивает поясницу, талию. Делайте только те тренировки, которые вам нравятся. Тренируйтесь и почувствуйте, как ваше невероятное тело меняется во время занятий спортом. Если бы ваши мышцы умели говорить, они бы поблагодарили за приятную нагрузку. Выполняйте эту зарядку ежедневно и заряд позитива – гарантирую", – отметила Анита Луценко.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальную растяжку после тренировки. Тренер показала, как правильно растягиваться после того, как вы сделали физические упражнения. Такой комплекс упражнений также можно выполнять как простую зарядку.

Также ранее Анита Луценко показала идеальную коротку тренировку для похудения – упражнения по 8 минут в день. Также эти упражнения можно выполнять просто как утреннюю зарядку.

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