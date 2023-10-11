8 минут для тела своей мечты: идеальная короткая тренировка для похудения

Для похудения нужны и физические нагрузки, и правильное питание без лишних калорий. Для более быстрого результата можно выполнять комплекс упражнений для похудения в домашних условиях. Следующие упражнения – это короткая зарядка, которую можно выполнять и для борьбы с лишним весом, и просто как утреннюю зарядку.
Фитнес-тренер Анита Луценко показала, какой должна быть утренняя зарядка для взрослых, чтобы эффективно задействовать все части тела.
"Я создала для вас зарядку-хардкор. Это тренировка всего тела за 8 минут, всё будет просто и жестко. Эффект от этих упражнений вы увидите уже через две недели регулярных тренировок. Как часто делать эту зарядку? Трижды в неделю – супер. Через день – еще лучше! Но не забывайте, что день с отдыхом, должен быть активным – минимум 7000 шагов, скрабинг тела, массаж... Надеюсь, что забота о себе станет для вас привычкой", – отметила Анита Луценко.
Также она добавила, что то, как выглядит наше тело, зависит не от одной мощной тренировки, а от стиля жизни. Поэтому стоит заниматься спортом в свое удовольствие.
"Знайте, что только от вас зависит, как вы себя чувствуете и выглядите. Всё имеет значение, каждая деталь: питание, сон, количество выпитой воды. И, конечно, что рацион – это основа похудения (не спорт!)", – подчеркнула тренер.
На эту тренировку нужно всего 8 минут в день, поэтому время для выполнения упражнений точно найдется даже в плотном графике.
Для тренировки понадобится лишь спортивный коврик и вода.
Также тренер объяснила, когда нельзя делать эту тренировку:
- беременным;
- во время критических дней в случае плохого самочувствия;
- в течение 6-8 недель после родов;
- при болезнях опорно-двигательного аппарата;
- при болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, половой систем;
- в случае наличия болезней стоит сначала проконсультироваться со своим врачом.
- если у вас большой размер груди;
- если у вас вес более 70 кг.
Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:
Ранее Анита Луценко рассказала, как убрать живот и бока за 7 минут в день. Тренер показала идеальную тренировку на пресс с подушкой.
Также Анита Луценко показала жесткую тренировку на все тело – 6 упражнений на 16 мин, которые принесут идеальный результат. Такие упражнения для похудения достаточно выполнять один месяц по три раза в неделю, чтобы увидеть существенный результат.
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