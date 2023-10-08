Жесткая тренировка на все тело: 6 упражнений на 16 мин, которые принесут идеальный результат

Такие упражнения для похудения достаточно выполнять один месяц по три раза в неделю, чтобы увидеть существенный результат.

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Анита Луценко показала жесткую тренировку на все тело/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Для того, чтобы хорошо потренировать свое тело, не обязательно идти в тренажерный зал. Если подобрать хорошую тренировку на все группы мышц в домашних условиях, то и без зала можно будет обойтись. Достаточно будет иметь под руками коврик для упражнений, удобную одежду и немного свободного времени.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплексную тренировку дома на все тело , которая поможет как накачать пресс и ягодицы, так и потренировать спину, руки и т.п.

"Это отличная тренировка для всего тела с дополнительным весом. Ты почувствуешь, как твои мышцы отвечают на эту тренировку. Кожа станет более упругой, руки, ягодицы, ноги и живот – всё подтянется. Не забываем правильно дышать во время тренировки", – отметила тренер.

В то же время она напомнила, что тренировка работает только с питанием. Если вы хотите похудеть в домашних условиях, то нужно не только выполнять упражнения для похудения, но и изменить свой режим питания.

"Пока ты тренируешься, в организме происходит миллион различных реакций, оно положительно отзывается на хорошую нагрузку, уже после первой тренировки можно увидеть прорисованные мышцы, но ты никогда их не увидишь, если над ними прослойка жира. Питание – это основа похудения, поэтому следи за меню", – подчеркнула Анита Луценко.

Для тренировки, которую показала фитнес-тренер, понадобится одна гантель, а также коврик, вода и спортивная обувь. Вместо гантели можно использовать бутылку с водой. Тренер использовала гантель весом 4 кг, но, по ее словам, можно выбрать вес 3 кг или 2 кг.

На тренировку понадобится 16 минут.

Чтобы увидеть первые результаты, тренер советует выполнять эти упражнения в течение одного месяца трижды в неделю.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала идеальная танцевальная тренировка для похудения на 15 мин. Она подчеркнула, что одним из лучших способов сбросить лишний вес являются танцы для похудения. Они не только помогут держать себя в форме, но и поднимут настроение.

Также ранее Анита Луценко рассказала, как разминаться при сидячей работе. Тренер показала, какие упражнения нужно делать во время сидячей работы, чтобы прекрасно себя чувствовать и убрать болевые ощущения.

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