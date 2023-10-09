Как убрать живот и бока за 7 минут в день: идеальная тренировка на пресс с подушкой

Простые упражнения для похудения живота и боков помогут получить фантастический результат, если совместить их с правильным питанием.

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Анита Луценко показала, как убрать живот и бока за 7 минут в день/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Если вы ищете способ, как избавиться от лишнего жира на животе и боках, то эти простые 7 упражнений станут идеальным вариантом для достижения цели.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений, сжигающий жир на животе. Но для наилучшего результата нужно сочетать эти упражнения с правильным питанием.

"Чтобы обуздать жир на животе, надо пересмотреть свое меню и добавить спорт с акцентом на мышцы пресса. Сколько раз в неделю вам нужно делать эти упражнения, чтобы увидеть плоский живот? Сделайте фото в белье сегодня, а потом через месяц. У вас будет фантастический результат, если разумно совместите питание и тренировки", – отметила тренер.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала 7 упражнений для похудения при весе 80 кг+. Такой комплекс упражнений для похудения в домашних условиях прекрасно подойдет для людей, которые начинают путь к телу своей мечты.

Также ранее Анита Луценко показала идеальную танцевальную тренировку для похудения на 15 мин. Она подчеркнула, что одним из лучших способов сбросить лишний вес являются танцы для похудения. Они не только помогут держать себя в форме, но и поднимут настроение.

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