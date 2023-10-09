Как пройти 5000 шагов дома за 18 минут: интенсивная тренировка для похудения

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как похудеть с помощью ходьбы. По словам тренера, если вы понимаете, что за день не делаете рекомендованные 10 тысяч или хотя бы 5 тысяч шагов, то это количество можно "подтянуть" с помощью домашней тренировки.
Она показала специальные интенсивные упражнения, выполнение которых поможет похудеть и держать себя в форме.
"Если ты не выходила десять тысяч шагов в день, это тренировка для тебя. Я выполняю кардио тренировки в интенсивном темпе, ты можешь снизить обороты и заменять шаги ходьбой", – отметила тренер.
Анита Луценко подчеркнула, что ходьба – это полезная кардио тренировка. Этот вид активности улучшает физическую форму, настроение и здоровье.
На такую тренировку нужно всего 18 минут.
Но есть предостережения. Тренер назвала случаи, когда нельзя делать эту тренировку:
- беременным;
- во время критических дней в случае плохого самочувствия;
- в течение 6-8 недель после родов.
- если есть проблемы со здоровьем – в таком случае нужно проконсультироваться с врачом.
Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:
Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала жесткую тренировку на все тело – 6 упражнений на 16 мин, которые принесут идеальный результат. Такие упражнения для похудения достаточно выполнять один месяц по три раза в неделю, чтобы увидеть существенный результат.
Также ранее Анита Луценко показала 7 упражнений для похудения при весе 80 кг+. Такой комплекс упражнений для похудения в домашних условиях прекрасно подойдет для людей, которые начинают путь к телу своей мечты.
Вас также может заинтересовать:
- Как правильно говорить - "мати" или "матір": Авраменко удивил ответом
- Нужно найти быка на картинке за 15 секунд: загадка для самых внимательных
- Нужно найти медведя в лесу за 14 секунд: невероятная оптическая иллюзия