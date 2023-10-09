Как пройти 5000 шагов дома за 18 минут: интенсивная тренировка для похудения

Тренер показала, как похудеть с помощью ходьбы, выполняя дома комплекс упражнений на 18 минут.

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Как пройти 5000 шагов дома за 18 минут/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как похудеть с помощью ходьбы. По словам тренера, если вы понимаете, что за день не делаете рекомендованные 10 тысяч или хотя бы 5 тысяч шагов, то это количество можно "подтянуть" с помощью домашней тренировки.

Она показала специальные интенсивные упражнения, выполнение которых поможет похудеть и держать себя в форме.

"Если ты не выходила десять тысяч шагов в день, это тренировка для тебя. Я выполняю кардио тренировки в интенсивном темпе, ты можешь снизить обороты и заменять шаги ходьбой", – отметила тренер.

Анита Луценко подчеркнула, что ходьба – это полезная кардио тренировка. Этот вид активности улучшает физическую форму, настроение и здоровье.

На такую тренировку нужно всего 18 минут.

Но есть предостережения. Тренер назвала случаи, когда нельзя делать эту тренировку:

беременным;

во время критических дней в случае плохого самочувствия;

в течение 6-8 недель после родов.

если есть проблемы со здоровьем – в таком случае нужно проконсультироваться с врачом.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала жесткую тренировку на все тело – 6 упражнений на 16 мин, которые принесут идеальный результат. Такие упражнения для похудения достаточно выполнять один месяц по три раза в неделю, чтобы увидеть существенный результат.

Также ранее Анита Луценко показала 7 упражнений для похудения при весе 80 кг+. Такой комплекс упражнений для похудения в домашних условиях прекрасно подойдет для людей, которые начинают путь к телу своей мечты.

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